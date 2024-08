MONTAGNA VDA: MONT MEABE’

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda, pagina Facebook. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

***************

Il progetto 'Cervino-Outdoor', è on-line, navigate nel sito e scaricate la APP.

Vi proponiamo un itinerario su un sentiero ripristinato l’anno scorso.

Oggi andiamo a TORGNON





MONT MEABE’

Un bel percorso ad anello che porta a una vetta molto panoramica.

In salita si percorre il nuovo sentiero che segue il largo crestone sud, inizialmente sul versante est, per poi spostarsi su quello a ovest.

Alcuni tratti sono un po' esposti e da fare con attenzione, si raggiunge il vecchio sentiero sino alla croce dell'anticima dove termina la nostra escursione.

Dalla vetta la vista spazia su molte cime della Valle d'Aosta tra cui il Cervino.

La vera vetta è un po' più alta ma il percorso è esposto e friabile e pertanto non è consigliabile.

All'inizio dell'estate è possibile, nella parte iniziale, ammirare la fioritura del tulipano montano.

Per chi volesse un percorso più impegnativo può ritornare sino al Col Fenêtre e proseguire per la Becca d'Aver e la Longhede.





Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini, traccia GPS:

https://www.cervino-outdoor.it/itinerari/mont-meabe/