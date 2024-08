Piano Transizione 5.0: aperta la piattaforma per la presentazione delle domande

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il Decreto Direttoriale di avvio del Piano, che ha l’obiettivo di sostenere la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili e vede la collaborazione del GSE come ente di gestione delle agevolazioni e del credito.

La misura concede un beneficio sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati. Le risorse finanziarie ammontano complessivamente a 6,3 miliardi di euro.

Possono accedere al credito i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 che prevedono una riduzione dei consumi energetici nel rispetto dei requisiti indicati nel decreto ministeriale.

La procedura per la richiesta del credito d’imposta prevede tre distinte fasi:

Comunicazione preventiva Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini Comunicazione di completamento

È consigliabile svolgere la procedura con il browser Google Chrome.

Sarà possibile inizialmente inviare la comunicazione preventiva per prenotare il credito d’imposta e quella relativa all’effettuazione degli ordini. Il GSE comunicherà tramite apposita news, a seguito della pubblicazione del relativo decreto direttoriale, quando sarà disponibile la funzionalità del portale per l’invio della comunicazione di completamento.

Il Piano Transizione 5.0 offre una straordinaria opportunità per le imprese italiane di innovare, ridurre i costi energetici e contribuire alla salvaguardia del nostro pianeta. CNA, con il suo impegno e la sua esperienza, rimane un partner affidabile e proattivo, pronto a guidare le Pmi verso un futuro più sostenibile e tecnologicamente avanzato. Le imprese interessate sono invitate a contattare la CNA per ricevere tutte le informazioni necessarie e il supporto per accedere ai benefici di questo importante piano.