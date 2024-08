ÉVANGILE DE DIMANCHE: CELUI QUI MANGE CE PAIN VIVRÀ ÉTERNELLEMENT

Le discours sur le pain de vie nous introduit de file en aiguille au grand mystère de notre foi, le mystère eucharistique, qui exige l'écoute, l'humilité, l'obéissance, le don de soi et l'action de grâce pour en comprendre profondement le sens.

La première lecture nous présente l'action généreuse de la Sagesse qui préfigure l'action du Christ pour nous et la seconde lecture nous indique comment nous devons nous conduire dans nos assemblées liturgiques et dans notre vie ordinaire.

1. JÉSUS EST LA SAGESSE DU PÈRE.

La première lecture du livre des Proverbes annonce le banquet eucharistique qui sera préparé par le Christ, la nuit où il sera livré. Sans parler du Christ, le livre décrit la bonté, la générosité et l'action de la Sagesse. Elle construit la maison, tue ses bêtes, dresse la table, y met du vin et envoie ses serviteurs pour inviter tous, même les étourdis, les derniers de la liste à cause de leur manque de discernement. Les messagers de la Sagesse crient sur les hauts lieux: "Venez manger de mon pain et boir le vin que j'ai préparé pour vous". Qui sont ces messagers? Ils constituent l'arrière-fond du ministère sacerdotal de la Nouvelle Alliance. La table du banquet est l'autel du sacrifice eucharistique.

Jésus ne cesse de se révéler qu'il est cette Sagesse du Père incarnée. Les verbes qui deminent dans l'Évangile ce dimanche sont: manger, boir, avoir la vie.

Cependant, ses interlocuteurs demeurent dans l'obscurité en continuant à récriminer contre la source intarissable de la vie. Leur réaction montre qu'ils vivent dans la dichotomie entre la foi et la raison, dans la dysharmonie entre le coeur et l'intelligence. L'unité de ces dons de Dieu en nous, nous élève vers le sommet de la montagne de grâce. Seul l'homme au coeur pur et aux mains innocentes qui ne livre pas son âme aux idoles répond à l'invitation du Christ pour obtenir la vie éternelle.

Le péché qui aveugle les juifs et les hommes de notre temps qui refusent d'accueillir la Sagesse du Père qui nous invite à prendre place à sa table est l'idolâtrie de la raison, qui se traduit en ces paroles sceptiques: "Comment celui-ci peut-il nous donner son corps et son sang"?

La vérité du Christ n'admet pas de compromis, de diplomatie, d'adulation. Malgré les oppositions qui conduiront à la violence et au supplice de la croix, Jésus va droit son chemin.

2. VEILLONS CAR LES TEMPS SONT MAUVAIS.

Notre temps malgré les apparences de dévéloppement dans certaines contrées du monde, ne cesse de montrer l'aspect grimaçant, les fissures de nos tour de babel. L'homme de notre temps a peur des effets néfastes de ses propres réalisations. La tristesse se fait remarquer dans le visage des peuples sans avenir à cause des dirigeants sans coeur, sans foi, ni loi, qui les maintient dans l'oppression et dans la peur, afin de sauvegarder leurs richesses mal acquises. Oui, les temps sont devenus mauvais. Qui pourrait penser que les maîtres du monde en démocraties, auraient peur de la possibilité d'une guerre de tous contre tous (bellum omnium in omnia)? Ce temps nous interpelle. Si Dieu ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain(Ps127). Une armée ne donne pas le salut. Aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous le nom de notre Dieu(Ps20,8).



Quel est alors l'effet de l'eucharistie sur notre conduite dans ce temps qui est devenu mauvais? Saint Paul nous invite à nous conformer et à nous configurer au Christ en vivant ce temps comme l'épouse en attente de l'époux. Celui qui mange la chair du Christ et boit son sang rayonne dans le monde en devenant le sacrement vivant du frère, comme le Christ est sacrement vivant du Père. Saint Paul nous oriente sur le soin de soi et des autres par la vie vertueuse. Il dit: "Veillez sur votre conduite. Ne vivez pas comme des fous ou comme des insensés, comportez-vous comme des sages".

Comme la sagesse est le don de l'Esprit Saint, le chrétien est appelé à ouvrir les portes de son coeur pour que l'Hôte intérieur y demeure et oriente l'existence toute entière. Qui s'ouvre au souffle de l'Esprit n'est pas dominé par l'instinct d'ivrognerie, d'insulte, mais vit dans l'action de grâce, dans la louange, dans l'adoration en esprit et en vérité. À tout moment et en toute chose, la vie devient louange peu importe les moments obscurs de notre histoire. Saint Paul dit encore dans son épitre aux Romains: Si Dieu est pour nous qui sera pour nous? La joie, la liberté du chrétien jusqu'au martyr s'enracine dans le pain eucharistique.



3. LE SOIN DE LA LITURGIE.

"Chanter le Seigneur et célébrez-le de tout votre coeur".

L'autre recommandation que saint Paul nous fait est le soin de la liturgie. La célébration eucharistique ne doit pas être l'occasion d'exhibition culturelle à travers l'inculturation mal famée, de divertissement comme dans les stades olympiques. Le soin de la liturgie élève notre âme vers Dieu par des hymnes, des chants de louange, des psaumes, des chants inspirés, de l'écoute de la parole de vie. La célébration de l'eucharistie n'est pas une commémoration d'un événement passé il y a plus de deux mille ans comme on célèbre l'indépendance. Jésus dit: "Faites cela en mémoire de moi", qui veut dire, je suis présent au milieu de vous.

Le désir de Dieu est de vouloir demeurer dans nos coeurs. Par conséquent nous sommes invités à laver nos coeurs et non nos vêtements, car le coeur est le foyer où Dieu trouve sa demeure.



La sainte Messe discipline nos dispersions quotidiennes; elle est au coeur de notre vie. La sainte eucharistie rend présent l'Unique Nécessaire qui purifie et oriente le multiple utile de notre vie. C'est ainsi que quand le ministre de l'eucharistie célèbre la sainte messe, il doit imiter la Sagesse qui dresse soigneusement la table en invitant les convives à prendre place au banquet.

La liturgie est donc la fête sans spectacle, le lieu de l'écoute, de la joie sans exubérance, le moment de recueillement sans évasion du monde. La liturgie bien soignée favorise la rencontre interpersonnelle avec le Christ, renforce l'alliance d'amour avec la Sainte Trinité.



4. PRIÈRE

Donne-nous Seigneur la sagesse assise près de toi pour percevoir ta présence réelle dans le pain et le vin qui deviennent ton corps et ton sang pour notre salut.

Fais Seigneur qu'ayant communier à la sainte hostie, nous devenions ce que nous recevons, le pain rompu et sang verser pour nos frères et soeurs afin de rayonner dans le monde enténébré ta lumière.

Vierge Marie, vrai tabernacle de ton Fils, intercède pour nous. Amen.

Bon dimanche frères et soeurs.





Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera.