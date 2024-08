Almanach de samedi 17 aout sainte Emily

La Chiesa celebra saint Emily

Emily, anche conosciuta come Santa Emiliana, è una figura cristiana venerata principalmente in alcune tradizioni locali. Nata nel 6° secolo, il luogo di nascita non ben documentato, ma si ritiene sia stata originaria dell'Italia. Santa Emily era una monaca e una religiosa devota, conosciuta per la sua vita di preghiera e servizio. Si dice che abbia dedicato la sua esistenza alla vita monastica, conducendo una vita di austerità e devozione. La sua venerazione è più nota in alcune località dell'Italia, dove è ricordata per il suo esempio di vita cristiana e il suo contributo alla spiritualità monastica.

Il culto di Santa Emily non è ampiamente documentato nei calendari liturgici principali, e le informazioni su di lei sono limitate. Tuttavia, è rispettata per la sua dedizione e il suo impegno nella vita religiosa.

Il sole sorge alle ore 6,26 e tramonta alle ore 20,44

"Gli anziani non sono solo un tesoro di saggezza, ma sono anche i custodi della nostra storia e della nostra identità. Riconoscere il loro valore e ascoltare la loro esperienza è fondamentale per costruire una società più giusta e solidale." (Papa Francesco)