ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO

Fino alla fine del mese di agosto sono aperte le iscrizioni al servizio di refezione per l’anno scolastico 2024/2025 per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado.

L’iscrizione è obbligatoria per tutti coloro che intendono usufruire del servizio, anche per coloro che erano già iscritti e in regola con i pagamenti delle bollette riferite all’anno scolastico precedente.

Come già negli scorsi anni, l’iscrizione potrà avvenire esclusivamente online attraverso la procedura attivabile nella sezione “Servizio di refezione scolastica” dello Sportello telematico polifunzionale del sito internet comunale, direttamente raggiungibile al link https://sportellotelematico.comune.aosta.it/action%3Ac_a326%3Arefezione.scolastica.

Per effettuare l’iscrizione verrà richiesto, contestualmente alla compilazione del modulo di iscrizione online, il pagamento della quota annuale fissa di 20 euro.

Le quote pasto sono rimaste invariate rispetto agli ultimi anni. Per quanto riguarda i residenti nel Comune di Aosta, il primo minore iscritto pagherà 4 euro, mentre la quota per ogni minore iscritto successivo al primo ammonterà a 2,50 euro.

Per i minori residenti in altri comuni o in comuni eventualmente convenzionati con quello capoluogo, le quote saranno, rispettivamente, di 6 euro e di 4 euro.

Inoltre, solo per i minori residenti nel Comune di Aosta vi è la possibilità di usufruire della quota ridotta (calcolata esclusivamente sulla quota del primo figlio) in base all’indicatore ISEE, con riduzione del 75% per ISEE fino a 4.000 euro e del 50% per ISEE fino a 6.500 euro.

Il pagamento della refezione continuerà ad essere effettuato tramite il circuito pagoPA utilizzando il modello inviato dal Comune, con cadenza bimestrale, sulla base dei pasti “non disdettati”. Le eventuali disdette andranno comunicate attraverso l’app Spazioscuola, accessibile esclusivamente tramite SPID.

Tutti i dettagli relativi alle modalità di iscrizione sono illustrati nella nota informativa pubblicata sul sito Amico in Comune, lato Cittadini, alla scheda n. 23, direttamente raggiungibile all’indirizzo: www.amicoincomune.it/web/index.php/ita/scheda/23/cittadini.

Ogni altra informazione relativa al servizio può essere richiesta contattando l’Ufficio Pubblica Istruzione ai numeri 0165-300.564/568/382.