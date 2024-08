Festa del Borgo d’Entrèves 10-11 agosto 2024

Anche quest’anno la Parrocchia Santa Margherita d’Entrèves, visto il successo delle precedenti edizioni, promuoverà l'11 agosto la manifestazione di rievocazione delle Arti e Antichi mestieri all’interno del Borgo Antico d’Entrèves che si svolgerà per le strade e loggiati del borgo antico riproponendo gli antichi mestieri e le scene di vita di un tempo.

Attraverso questo evento si vuol promuovere la riscoperta degli antichi mestieri e tradizioni, per mantenere viva nel tempo la memoria dei nostri territori e valorizzarne il patrimonio storico e culturale. Artigiani sono gli eredi di una lunga tradizione costruita sull’ esperienza del vissuto che trae ispirazione dai bisogni del territorio; gesti e saperi che muovono dal paesaggio umano per creare "arte-fatti".

Raggiungendo la piccola piazzetta ( via Santa Margherita) in fondo alla via dove gorgheggiava un lavatoio in pietra del 1876 e tutto il nucleo nei pressi della vecchia chiesetta rappresenta l’embrione originario dell’abitato, dove trovavano posto anche le vecchie scuole elementari e la latteria.

La comunità parrocchiale d’Entrèves rievoca i tempi passati, fortunatamente non ancora completamente dimenticati. Nell’antico borgo sono infatti riproposti dal vivo vecchi mestieri legati all’agricoltura, all’artigianato, alla vita sociale. La rievocazione dei mestieri sarà accompagnata da uomini e donne in costume itineranti per il borgo del villaggio; personaggi e nobildonne, lavandaie, artigiani, tutti affaccendati lungo le vie del villaggio d’Entrèves animeranno il cuore del borgo.

La manifestazione anche quest’anno sarà a carattere benefico e di promozione della tradizione, del territorio e dei suoi prodotti tipici locali, con la partecipazione di:

- produttori agricoli iscritti alla Coldiretti VDA e non

- artigiani

- associazione Antichi Mestieri

- gruppi folkloristici

- gruppi in costume d’epoca

I produttori agricoli allestiranno in particolare un vivace mercatino dove sarà possibile degustare prodotti tipici come il miele, il vino e distillati, salumi locali in un percorso gastronomico e culturale attraverso le vie dell’antico borgo d’Entrèves.

Le vie del Borgo interessate saranno: Via Colle del Gigante, Via Santa Margherita, Vicolo della Cappella, Via Pavillon, Scorciatoia La Palud ( accesso alla Latteria)

PROGRAMMA

SABATO 10 AGOSTO..... INIZIA LA FESTA DEL BORGO

I templari e il loro accampamento in scena; dimostrazioni per tutto il pomeriggio nel parco della Parrocchia.

Dalle ore 19 Distribuzione salamelle sul sagrato

Ore 21.00 Esibizione dei Templari, una disfida in campo aperto che dimostrerà le abilità dei combattenti nelle tecniche di scherma medievale

DOMENICA 11 AGOSTO