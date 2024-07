Alluvioni in Valle d'Aosta: BPER stanzia 25 milioni a sostegno di famiglie e imprese

BPER Banca stanzia un plafond di 25 milioni di euro per sostenere famiglie e imprese che hanno subito gravi danni provocati dall’alluvione di fine giugno in Valle d’Aosta.

A disposizione finanziamenti straordinari, con durata fino a 60 mesi, che prevedono fino a 50 mila euro per i privati e fino a un milione per le imprese di ogni dimensione. Inoltre, BPER ha già avviato tutte le attività per la sospensione del pagamento dei finanziamenti in essere di famiglie e imprese che abbiano subito dei danni, in accordo con le misure governative che saranno eventualmente attuate al riguardo.

Il responsabile della Direzione Regionale Nord Ovest di BPER Giuseppe Aimi dichiara: “BPER ha voluto dimostrare ancora una volta la propria vicinanza e il proprio impegno per famiglie e imprese duramente colpite da calamità naturali. Le recenti alluvioni in Valle d’Aosta hanno seriamente compromesso la sicurezza di un importante numero di abitazioni e la produttività di molte aziende. Il plafond messo a disposizione dal nostro Istituto permette di fornire un concreto supporto affinché si possa tornare nel più breve tempo possibile a una situazione di normalità”.