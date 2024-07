Aosta: Nuove Nomine per il Consiglio di Amministrazione di APS SpA, il Sindaco Nuti illustra le scelte

Nel dettaglio, sono stati confermati nel loro ruolo il presidente uscente Matteo Fratini, che continuerà a ricoprire la carica di presidente, e Andrea Noro, anch'esso componente uscente del Consiglio. A questi si aggiunge Valeria Fadda, nuova inserita nel Consiglio di Amministrazione. La nomina di questi membri sarà ora sottoposta alla deliberazione dell’Assemblea dei soci, come previsto dallo Statuto di APS.

Il sindaco Nuti ha commentato le scelte con soddisfazione, sottolineando l’importanza di mantenere la continuità nella governance della società. "Il buon governo della società sotto il profilo economico-finanziario, di efficientamento della macchina organizzativa interna e di valorizzazione delle risorse umane motiva ampiamente la sostanziale conferma della passata governance," ha dichiarato Nuti.

Il sindaco ha elogiato i risultati ottenuti sotto la precedente amministrazione, evidenziando i miglioramenti nei servizi forniti, come l’introduzione dei baby pit stop e delle consegne di farmaci a domicilio nelle farmacie comunali. Ha inoltre sottolineato le positive modifiche nella gestione delle ZTL, che hanno permesso tempi di risposta più rapidi grazie a un accesso informatizzato e una semplificazione dei procedimenti.

Nuti ha anche messo in luce i progressi nelle manutenzioni dei parcheggi e nei sistemi di sorveglianza, che hanno contribuito a migliorare la sicurezza pubblica. In aggiunta, ha citato la particolare attenzione ai servizi cimiteriali, inclusi l’allestimento poetico della Sala del Commiato e la posa del cippo commemorativo per le vittime del Covid.

Il sindaco ha concluso il suo intervento enfatizzando l’importanza di un rapporto collaborativo e trasparente con il socio unico, sottolineando come questo impegno debba essere consolidato nel tempo. "È fondamentale continuare su questa strada, mantenendo alti standard di controllo e trasparenza," ha affermato Nuti.

Con queste nomine, la città di Aosta si prepara a un nuovo capitolo nella gestione dei servizi pubblici, con l’aspettativa che il nuovo Consiglio di Amministrazione possa continuare a garantire l’efficienza e la qualità dei servizi offerti alla comunità.