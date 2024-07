A sostegno delle attività della Fondazione Custódia São Francisco de Assis Guiné-Bissau in Guinea Bissau, diretta da Padre Michael André Daniels, originario di Donnas, l’Associazione Forte di Bard, in collaborazione con il Comune di Donnas, organizza giovedì 18 luglio una serata benefica nell’ambito della mostra "Non c’è più tempo. La crisi climatica nelle immagini dell’Agence France-Presse", che sarà occasione per riflettere sulle tematiche correlate alle conseguenze dei cambiamenti climatici sul Pianeta.

Il programma della serata prevede alle ore 19:00 la visita in mostra, seguita da un apericena solidale nella Piazza di Gola del Forte, accompagnato dai vini delle Caves Coopératives e dell’azienda Piantagrossa di Donnas e dell’azienda vitivinicola Zenato di Peschiera del Garda. Alle ore 21:00, nella Piazza d’Armi, si terrà il concerto della Banda musicale di Donnas, preceduto dai saluti istituzionali della Presidente del Forte di Bard, Ornella Badery, del sindaco di Donnas, Amedeo Follioley, e dagli interventi di Padre Michael André Daniels e di Sabrina Rossi, Direttrice Business Development di Agence France-Presse.

Il costo di partecipazione è di 20 euro per l’apericena e il concerto, di 10 euro per il solo ingresso al concerto. Le tariffe includono l’ingresso alla mostra. Evento su prenotazione: T. 0125 833811 – prenotazioni@fortedibard.it.