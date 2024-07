MONTAGNA VDA: CHAMOIS BUISSON – CHAMOIS - MAEN

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda, pagina Facebook. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

***************

Il progetto 'Cervino-Outdoor', è on-line, navigate nel sito e scaricate la APP.

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Oggi andiamo a CHAMOIS

BUISSON – CHAMOIS - MAEN

Chamois unico comune non raggiungibile in auto e perla delle Alpi, può essere raggiunto tramite il sentiero che sale nel ripido versante sotto la funivia.

Dal fondovalle sembra impossibile che si possa salire lungo quel versante ma invece la mulattiera riesce a superarlo abbastanza agilmente.

Il ritorno verso Valtournenche con la vista del Cervino la rendono un'escursione da non perdere.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini, traccia GPS:

https://www.cervino-outdoor.it/itinerari/buisson-chamois-maen/