Giacomo Aloisi: Nuovo slancio per 50&Più Valle d'Aosta in occasione del 50° Anniversario

Con entusiasmo e una visione chiara, Giacomo Aloisi, da alcuni mesi presidente di 50&Più VdA ci ha svelato come l’Associazione continui a valorizzare il ruolo degli over 50 nella società, offrendo una vasta gamma di servizi e opportunità. Scopri di più su come l'associazione intende rilanciarsi e rafforzare la propria presenza, sia a livello locale che nazionale, attraverso eventi e manifestazioni all'insegna della condivisione e della partecipazione.

Nei giorni scorsi si è riunito il direttivo di 50&Più Valle d'Aosta sotto la tua presidenza. Ci racconti di cosa avete discusso?

“ E’ un piacere essere qui. Sì, ci siamo riuniti per discutere le incombenze di ordinaria amministrazione ma anche, e soprattutto, per gettare le basi del programma di manifestazioni in occasione del 50° anniversario della nostra Associazione 50&Più. Abbiamo iniziato a parlare delle celebrazioni e abbiamo tutta l'estate e l'autunno per definire i dettagli. Posso solo dire che sarà un'occasione per rilanciare la nostra Associazione, un grande Sistema Associativo e di Servizi nato e cresciuto all’interno di Confcommercio – Imprese per l’Italia, che risponde alle richieste di consulenza, assistenza e benessere sociale delle persone”.

Ci puoi dare qualche anticipazione sulle manifestazioni previste?

“ Per ora preferisco non sbilanciarmi troppo. Stiamo ancora delineando il programma e vogliamo assicurarci che sia all’altezza di un traguardo così importante. Posso però anticiparti che ci saranno eventi culturali, sportivi e ricreativi sia a livello locale che nazionale. Sarà un'occasione per tutti i nostri soci di partecipare e sentirsi parte di qualcosa di speciale. Posso solo dire che anche la delegazione valdostana sarà ricevuta dal Santo Padre e dal Presidente della Repubblica e questo ci inorgoglisce”.

Parliamo un po' dell'Associazione 50&Più. Quali sono i principali servizi che offrite ai vostri soci?

“ L'Associazione 50&Più è stata fondata nel 1974 e da allora valorizza il ruolo degli over 50 nella società offrendo una vasta gamma di servizi e opportunità. Organizziamo eventi e manifestazioni a livello internazionale, nazionale e territoriale. Ai nostri soci offriamo tutela, assistenza e una gamma di servizi e convenzioni, oltre alla possibilità di partecipare a una intensa vita associativa. Inoltre, attraverso 50&PiùCaaf e 50&PiùEnasco, forniamo assistenza fiscale e previdenziale per aiutare i nostri soci a gestire al meglio le loro esigenze burocratiche”.

Come si struttura l'Associazione a livello nazionale e internazionale?

“ Il Sistema 50&Più opera attraverso l’attività quotidiana di 7.240 professionisti e oltre 800 punti operativi dislocati in Italia e all’estero. Con 330.000 iscritti, siamo una delle realtà più grandi e consolidate nel panorama associativo italiano. L’associazione ha anche dato vita a società collegate come 50&Più Editoriale, 50&Più Turismo, 50&Più Serena e 50&Più Università, per meglio rispondere alle esigenze dei soci e del mondo senior”.

Quali sono le principali sfide che l'Associazione deve affrontare oggi?

“ Una delle principali sfide è sicuramente quella di mantenere e incrementare il nostro ruolo come punto di riferimento per gli over 50, adattandoci alle nuove esigenze e alle evoluzioni della società. Dobbiamo continuare a innovare i nostri servizi e garantire che i nostri soci si sentano sempre supportati e valorizzati”.

Per concludere, cosa ci puoi dire sull'appuntamento di novembre a Roma?

“ Sarà un evento straordinario, dall'11 al 13 novembre. Celebriamo i 50 anni dell’Associazione con una grande festa a Roma. Sarà un’occasione per incontrarci, esplorare le meraviglie della Capitale con visite guidate, e partecipare a momenti di musica, spettacolo e riflessione. Ci saranno anche molte sorprese, tutto all’insegna della condivisione e partecipazione”.

Grazie mille Giacomo, e in bocca al lupo per tutte le iniziative future!

“ Grazie a voi. È sempre un piacere condividere il nostro lavoro e i nostri obiettivi con voi. A presto!”.