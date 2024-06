MONTAGNA VDA: SAINT-EVENCE - SAINT DENIS

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Il progetto 'Cervino-Outdoor', è on-line, navigate nel sito e scaricate la APP.

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Oggi andiamo a SAINT-DENIS

SAINT-EVENCE

Un bel percorso non impegnativo che termina alla cappella di Saint-Evence, luogo dove si può fare la pausa godendo di una vista fantastica sulla Valtournenche dominata dal Cervino.

Il percorso è quasi tutto nel bosco e attraversa la radura di Lavese dove è anche possibile fermarsi per un ristoro.

Al ritorno, con una piccola deviazione dal sentiero, è possibile vedere il masso scavato chiamato "Sez Creuvé"



Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini, traccia GPS:

https://www.cervino-outdoor.it/itinerari/cappella-di-saint-evence/