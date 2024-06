Energia elettrica, conto alla rovescia per il mercato libero

L' energia elettrica si prepara a un cambiamento significativo con l'arrivo del mercato libero, un passaggio che avrà inizio il primo luglio. Questo cambiamento, che segna la fine del regime di maggior tutela, sembra però essere passato inosservato a molti italiani, inclusi i valdostani.

Un'indagine commissionata da Facile.it ha rivelato che un quarto dei consumatori, pari a circa 11 milioni di persone, non è a conoscenza di questo cambiamento imminente. Inoltre, circa 4,5 milioni di italiani non sanno nemmeno se il loro contratto attuale rientra nel regime tutelato o nel mercato libero.

Dal primo luglio, per i clienti domestici non vulnerabili che non avranno sottoscritto un'offerta con un venditore del mercato libero, la fornitura di energia elettrica passerà automaticamente al Servizio a Tutele Graduali (STG). Questo servizio, gestito da esercenti di riferimento scelti attraverso un'asta per ciascuna area del territorio nazionale, garantirà continuità di fornitura senza interruzioni.

Le condizioni contrattuali ed economiche del STG saranno definite dall'ARERA, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, e il regime transitorio durerà per un massimo di tre anni, offrendo una tariffa indicizzata al prezzo delle materie prime.

I clienti domestici vulnerabili, che includono over 75, beneficiari di bonus elettrico, utilizzatori della legge 104, chi necessita di apparecchiature medicali salvavita a energia elettrica, residenti in zone colpite da calamità o in isole minori non interconnesse, potranno continuare ad usufruire di condizioni contrattuali ed economiche aggiornate dall'Autorità.

Giuseppe Argirò, Ad Gruppo CVA

Nel contesto valdostano, CVA ha lanciato un'offerta commerciale per la fornitura di energia elettrica rinnovabile, interamente prodotta in Valle d'Aosta.

L'offerta prevede condizioni economiche che proteggono i consumatori locali da eventuali rincari fino al 31 dicembre 2030. Per un cliente domestico residente in Valle d'Aosta, con un consumo medio annuo stimato di 2.025 kWh, la spesa media giornaliera per l'energia elettrica è stimata attorno a €1,5. Questo importo include sia la spesa per la materia energia sia gli oneri aggiuntivi come il trasporto, la gestione del contatore, gli oneri di sistema, l'IVA e le imposte.

È importante notare che l'importo unitario potrebbe variare solo in caso di aggiornamenti nazionali relativi a oneri e imposte. I clienti possono confrontare le diverse offerte commerciali del mercato libero, in base al proprio consumo effettivo, utilizzando il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it. Il codice della nuova offerta di CVA ENERGIE è 000784EPFML01XXCVA_FISSO_VDA_DOM.

I clienti di CVA ENERGIE che non desiderano accettare le nuove condizioni economiche proposte hanno la possibilità di scegliere un altro fornitore e recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi. Questo può essere fatto comunicando la propria decisione a CVA Energie Mercato Libero – Via Stazione 31- 11024 Chatillon (AO), tramite raccomandata A/R o PEC all'indirizzo cvaenergiesrl@pec.cvaspa.it, con un preavviso massimo di un mese dal ricevimento della comunicazione di recesso.