Aosta: Naissance d’un nouveau groupe Uv

Congrès de recomposition de l’aire autonomiste, qui s’est tenu à Saint-Vincent le 16 juin 2024, a marqué une étape importante dans la politique locale de la Vallée d'Aoste. Cet événement a permis l'unification des diverses composantes de ce mouvement, rassemblant sous une seule bannière les forces autonomistes qui œuvrent pour la défense et la promotion de l'autonomie régionale.

Suite à ce congrès, un nouveau groupe a vu le jour au sein du Conseil de la Commune d’Aoste, sous le nom de l’Union Valdôtaine. Ce groupe, composé de huit conseillers, s'engage à poursuivre et intensifier une collaboration politico-administrative déjà fructueuse, avec pour objectif de servir au mieux les intérêts de la ville d’Aoste et de la communauté valdôtaine.

Les membres de ce nouveau groupe sont déterminés à apporter leur contribution à la gestion de la commune, en mettant en avant les valeurs et les principes de l’autonomisme. Ils envisagent de mettre en place des politiques qui respectent l'identité et les particularités de la région, tout en répondant aux besoins et aux attentes des citoyens.

L'Union Valdôtaine, forte de cette nouvelle dynamique, espère ainsi renforcer la cohésion au sein du Conseil communal et promouvoir une administration efficace et proche des habitants. Les conseillers de l’Union Valdôtaine sont convaincus que leur union sera bénéfique pour l’avenir de la ville d’Aoste, permettant de relever les défis futurs avec une vision commune et partagée.

Cette unification marque donc un tournant dans la politique communale, symbolisant une nouvelle ère de coopération et de solidarité entre les différents acteurs autonomistes de la région. Les attentes sont grandes et les ambitions élevées, mais la détermination des conseillers de l’Union Valdôtaine laisse présager des résultats positifs pour la communauté d’Aoste.