Di Marco Mancini ACI Stampa

Monsignor Georg Gänswein, Arcivescovo titolare di Urbisaglia, Prefetto emerito della Casa Pontificia, è il nuovo Nunzio Apostolico in Lituania, Estonia e Lettonia. La nomina decisa da Papa Francesco è stata resa pubblica ieri mattina.

A distanza di un anno dunque il Papa ha assegnato un incarico all'ex segretario particolare di papa Benedetto XVI. Francesco aveva ordinato a Monsignor Gänswein di rientrare - senza incarichi - nella sua diocesi di origine in Germania lo scorso 1° luglio.

Il nuovo Nunzio nelle Repubbliche Baltiche aveva concluso il suo incarico di Prefetto della Casa Pontificia il 28 febbraio 2023, sebbene di fatto non ne svolgesse più le funzioni dal gennaio 2020.

Monsignor Gänswein è nato a Waldshut, in Germania, il 30 luglio 1956. Ordinato sacerdote il 31 maggio 1984, è stato incardinato nell'Arcidiocesi di Freiburg im Breisgau. Si è laureato in Diritto Canonico nel 1993 presso la Katholisch-Theologische Fakultät della Ludwig-Maximilians-Universität di München. Nel 1995 è entrato in servizio presso la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

L'anno successivo è stato trasferito alla Congregazione per la Dottrina della Fede, diventando poi Segretario personale del Prefetto, il Cardinale Joseph Ratzinger, mantenendo l'incarico anche dopo l'elezione del porporato a Romano Pontefice.