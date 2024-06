Maratona Alzheimer, via alle iscrizioni per l’8 settembre

La quota di partecipazione comprende anche una donazione del 50% dell’importo alla Fondazione, per progetti di prevenzione, cura e ricerca scientifica.

La gara di Maratona Alzheimer

La gara, omologata FIDAL (Federazione italiana di atletica leggera) si svolge su un percorso pianeggiante e lineare. Dal 2018, in seguito alla morte di Azeglio Vicini, è stata intitolata alla memoria dell’allenatore di calcio, originario proprio di Cesena.

Le 100 piazze

In occasione della competizione, la Fondazione promuove anche la Maratona Alzheimer in 100 piazze, dal 9 al 30 settembre. Un evento di sensibilizzazione sulla malattia in altrettante piazze d’Italia, con punti informativi, eventi sportivi e culturali, raccolte fondi a sostegno dei progetti per le persone affette da demenza.

Le donazioni dell’edizione 2024 sosterranno il Caffè Alzheimer Diffuso, un progetto della Fondazione in collaborazione con l’Associazione italiana di psicogeriatria e l’Istituto delle neuroscienze del Cnr di Padova, che ha coinvolto 80 associazioni in tutte le Regioni per la realizzazione di spazi di incontro e di confronto per i pazienti e i loro caregiver.

Gli obiettivi della Fondazione

Maratona Alzheimer è nata nel 2012 per supportare i diritti e i bisogni delle persone affette da demenza, attraverso il coinvolgimento del mondo del volontariato. Promuove la conoscenza della malattia attraverso eventi culturali, raccolte fondi, progetti per il territorio. Nel 2020 è stata costituita la Fondazione che ha unito enti, associazioni e aziende che si occupano della patologia. Negli anni sono stati raccolti oltre 350 mila euro utili a finanziare borse di studio e progetti di ricerca e laboratori di prevenzione delle malattie neurodegenerative. Ma anche necessari all’acquisto di Gps da distribuire alle persone affette da Alzheimer per poter essere localizzate.