Almanach de mardi 18 juin saint Léonce

La Chiesa celebra Sant' Amando di Bordeaux Vescovo

Nato nella seconda metà del sec. IV, fu educato dal vescovo san Delfino, cui sarebbe succeduto nel 404. Il suo fervore apostolico si manifestò contro i pagani e gli influssi priscillianisti di origine peninsulare; secondo Venanzio Fortunato e Gregorio di Tours, egli in quest'opera avrebbe avuto l'appoggio di san Severino (fr. Seurin), tanto che ritenne giusto cedergli le proprie funzioni, che però riprese dopo la morte di lui. Durante il suo sacerdozio Amando preparò al battesimo san Paolino di Nola, al quale restò unito da grande affetto, come testimoniano alcune lettere. Fu pure in corrispondenza con san Gerolamo. Morì verso il 432 e fu sepolto nella chiesa di San Severino. La sua festa si celebra il 18 giugno.

" Racconto una storia che ho sentito da bambino, a casa mia. In una famiglia il nonno abitava lì, col figlio, la nuora, i nipotini. Ma il nonno era invecchiato, aveva avuto un piccolo ictus, era anziano e quando era a tavola e mangiava, si sporcava un po'. Il papà aveva vergogna di suo padre. E diceva: “Ma, non possiamo invitare gente a casa…”. E decise di fare un tavolo piccolo, in cucina, perché il nonno prendesse il pasto da solo in cucina. Alcuni giorni dopo, arrivò a casa dopo il lavoro e trovò suo figlio, di 6 anni, che giocava con legni, con il martello, con i chiodi… “Ma cosa fai, ragazzo?”, gli chiese.

“Sto facendo un tavolino…”. “E perché?”. “Perché quando tu sarai vecchio, potrai mangiare da solo come mangia il nonno!”, rispose il bimbo»." (Papa Francesco)