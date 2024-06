Anche in Valle d'Aosta le assemblee per approvazione accordo sindacale per il turismo

Le segreterie regionali sindacali della FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS UIL e SAVT TOURISME hanno organizzato una serie di assemblee per illustrare e discutere l'ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore Turismo, raggiunta lo scorso 5 giugno.

L'accordo, siglato con le associazioni datoriali FIPE - Confcommercio, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, e Agci Servizi, interessa oltre un milione di lavoratrici e lavoratori e circa 330 mila imprese.Nonostante l'importante accordo, le associazioni datoriali ANIR e ANGEM non erano presenti alla firma e incontreranno le organizzazioni sindacali il prossimo 14 giugno. L'intesa prevede un aumento sui minimi parametrati al 4° livello di 200 euro, suddiviso in cinque tranches. Questo risultato economico significativo pone l'attenzione su tematiche con un forte impatto sociale.Se approvati dalle assemblee, i Contratti Collettivi Nazionali avranno efficacia retroattiva dal 1° aprile 2024 al 1° dicembre 2027. Il programma delle assemblee è il seguente: martedì 18 giugno dalle ore 14:00 alle ore 15:00 presso il Grand Hotel Billia, e lunedì 24 giugno dalle ore 15:00 alle ore 16:00 presso la sede SAVT. Queste assemblee serviranno a informare le lavoratrici e i lavoratori sull'accordo raggiunto e a raccogliere le loro opinioni e feedback in vista della ratifica finale del contratto.