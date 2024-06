Di Andreas Thonhauser (ACI Stampa). Di recente, in un'intervista con Andreas Thonhauser, capo ufficio di Roma di EWTN, ha parlato dei preparativi del Giubileo 2025 e del perché è importante prepararsi al giubileo pregando come pellegrini della speranza. L'arcivescovo Fisichella, 72 anni, spiega anche le sfide in un contesto di declino del cristianesimo e di crisi della fede in Occidente, e la speranza che sta nascendo dalla Chiesa cattolica in Africa e in Asia. Eccellenza, lei è responsabile della preparazione e dell'organizzazione del Giubileo 2025. Come procedono le cose? Le cose vanno bene. Dobbiamo aspettare qualche settimana per il primo evento ufficiale del Giubileo, ma devo dire che la preparazione è a buon punto. È complicato perché vorrei che più persone si impegnassero, che non fosse solo qualcosa che viene dal dicastero, visto che il giubileo è un evento popolare, qualcosa del popolo. È la nostra gente che ama fare un'esperienza spirituale come questa. Per questo motivo, il mio desiderio è di avere persone di diverse associazioni, movimenti, parrocchie, sacerdoti, vescovi, laici tutti impegnati nella preparazione.

Ci sono più di 700 persone coinvolte in questo giubileo che lavorano con voi. È un evento piuttosto importante che dura un anno, anche per la città di Roma.

Sì, non c'è bisogno che me lo dica lei, perché questo è un momento molto partecipato. Posso dire che quasi ogni giorno contatto il governo italiano e la città di Roma. Questo è importante, perché ci aspettiamo circa 32 milioni di pellegrini a Roma. E poi, prima di tutto, dovreste essere in grado di dare la possibilità di un'accoglienza in città garantendo la sicurezza.

Sappiamo che questo è un momento particolare in tutto il mondo, ma Roma è percepita come una città sicura perché è davvero una macchina molto complessa che è in grado nell'organizzazione di fornire una città sicura. E poi i trasporti, che sono un grosso problema per la città di Roma. Stiamo studiando il modo migliore per facilitare i trasporti da una parte all'altra della città. Poi la salute, la garanzia della salute. Ci sono così tante cose quando si pensa all'accoglienza dei pellegrini per un anno intero. Solo immaginare come possa essere l'organizzazione fa diventare più o meno matti. Le nostre nuove stime mostrano anche quanti pellegrini arriveranno per tutto l'anno.

Non è il mio studio, quindi quando il governo italiano mi ha chiesto quante persone sarebbero potute venire per il giubileo non ho saputo rispondere. Anche per me era una domanda senza risposta. Ho chiesto alla facoltà di sociologia della città di Roma di preparare una proiezione di quante persone sarebbero dovute venire.

Hanno detto 32 milioni. Anche dagli Stati Uniti ci aspettiamo che vengano circa 2,5 milioni di persone per il Giubileo.

Alcuni commentatori dei media hanno detto subito che Roma potrebbe non essere preparata. C'è il timore che non sia una buona esperienza se la gente viene qui. Perché dovrebbe incoraggiare le persone a venire a Roma di persona?

No, non sono assolutamente d'accordo con questo commento. Roma sarà pronta e sarà anche una città sicura. Questo è certo. Come responsabile della Santa Sede a questo proposito e come responsabile della partecipazione a tutti gli incontri con il governo e la città di Roma, posso assicurarle che dal momento dell'inizio del giubileo, e per tutto l'Anno Santo, la città sarà pronta a dare la migliore accoglienza a tutti.

Lei ha spesso ripetuto che siamo tutti “pellegrini della speranza”. Questo è anche il motto dell'anno giubilare. Potrebbe spiegare meglio questo concetto? Perché la speranza è così importante, soprattutto oggi?

Penso che Papa Francesco abbia avuto un'ottima intuizione al riguardo. In due parole si può racchiudere una questione molto importante per tutti, non solo per i credenti: pellegrini e speranza. Pellegrino, perché questo è il simbolo della nostra vita. Stiamo camminando, e dall'inizio alla fine è un cammino. Dobbiamo capire come e dove stiamo andando, perché il pellegrino sa dove sta andando. Altrimenti non è un pellegrinaggio, è un'altra cosa. È qualcuno che cammina per strada, ma non è un pellegrino. Per essere un pellegrino, bisogna camminare e conoscere la meta del proprio cammino.

E poi, la speranza. La gente oggi ha bisogno di speranza. Siamo abituati a parlare di fede e di carità. Nelle nostre catechesi e nelle nostre omelie, il nostro annuncio è essenzialmente sulla fede e sulla carità. E dimentichiamo la speranza. E questo è davvero un rischio per l'evangelizzazione.

C'è una storia molto interessante scritta nel secolo scorso da un autore francese, Charles Péguy. Charles Péguy ha scritto delle due sorelle maggiori: Fede e Carità.

Sembra che le persone, i cristiani, guardino solo alla fede e alla carità. Non si accorgono che c'è un'altra figlia, la terza sorella che è nascosta, perché nessuno la cerca. È la più importante perché prende la mano della fede e della carità e ci permette di andare a Dio. Penso che una riflessione sulla speranza sia molto importante, perché abbiamo molte domande a cui non sappiamo rispondere se non abbiamo speranza.