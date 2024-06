MONTAGNA VDA: COL FINESTRA E PEONIE - PERLOZ

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

***************

Il progetto 'Monterosa Outdoor', è on-line, navigate nel sito e scaricate la APP.

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Oggi andiamo a PERLOZ

COL FINESTRA E PEONIE

Escursione consigliata nel periodo di fioritura delle peonie (fine maggio - inizio giugno).

Le peonie sono visibili nella parte finale prima di raggiungere il colle.

Si trovano più abbondanti seguendo una traccia di sentiero che dal colle prosegue sulla destra sul lato di Arnad.

Molto bella la grande vasca in pietra di una fontana a metà della salita.

Al ritorno la visita al museo all'aperto di Chemp (raggiungibile con una deviazione in automobile) garantisce la giusta conclusione della giornata.

Nei fine settimana di fioritura normalmente la strada è aperta sino alla frazione di Pessé (necessario informarsi prima).

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini, traccia GPS:

https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/col-finestra-e-peonie/