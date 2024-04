Venerdì 19 aprile 2024 alle ore 21.00, in occasione delle Celebrazioni della Festa della Liberazione del 25 Aprile, l’Amministrazione Comunale e Commis-sione di gestione della Biblioteca comunale Mons.G.Capra di Pont-Saint-Martin con la collaborazione dell’ANPI sezione Mont Rose invitano allo spettacolo “D’ARTAGNAN – EROI COMUNI CHE FANNO LA STORIA”, Live postcast, racconto in musica di un episodio partigiano di Vanessa Vidano e Fabrizio Zanotti.



L'evento

Lo spettacolo live è l'evoluzione di un podcast è realizzato da Fabrizio Zanotti (cantautore e musicista) e da Vanessa Vidano (giornalista e antropologa), con il patrocinio e la collaborazione dell’Anpi nazionale, provinciale e di Ivrea e Basso Canavese, della Fiap nazionale. Ed è stato realizzato grazie a un crowdfunding che ha coinvolto centinaia di persone.

L'episodio narrato

I fatti si svolgono nel dicembre del 1944, quando il partigiano D'Artagnan - Amos Messori - al seguito del capitano Alimiro e al battaglione Fratelli Rosselli, compie uno degli atti di sabotaggio più eroici della resistenza: fa esplodere il ponte ferroviario che collega la città di Ivrea alle acciaierie di Cogne, in Valle D'Aosta, interrompendo le linee di rifornimento belliche nazi-fasciste e salvando così la città dal bombardamento alleato. Nel raccontarlo, gli autori aprono uno spaccato sulla storia italiana e internazionale degli ultimi 20 mesi del più sanguinario dei conflitti mondiali, quando strategie, errori umani, egoismi e follie mandavano a morire milioni di persone. Il sabotaggio è stato per la città e per le generazioni a venire un coraggioso atto di speranza, un'azione che Piero Calamandrei ha definito di “alta ingegneria partigiana”.