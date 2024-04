Valle d'Aosta Futura: Raccolta firme per la difesa delle libertà fondamentali

Valle d'Aosta Futura ha annunciato il proseguimento della raccolta firme per tre iniziative di Legge Popolare, promosse dal Comitato Liberi in Veritate - Alleanza antiglobalista per la difesa dell'ordine del creato. Queste proposte, presentate il 22 novembre 2023 alla Corte di Cassazione e già accolte, sono ora pubblicate in Gazzetta Ufficiale.

Le tre istanze hanno l'obiettivo di proteggere le libertà fondamentali dei cittadini valdostani:

Diritto al Pagamento in Contanti: Garantire a ogni cittadino il diritto di pagare con denaro contante qualsiasi prestazione, senza alcuna limitazione imposta dall'uso esclusivo dei pagamenti digitali. Diritto alla Produzione Alimentare: Assicurare il diritto di autoproduzione alimentare a scopo personale, preservando il diritto delle persone di coltivare e allevare per il consumo personale, senza ostacoli imposti da interessi nell'industria alimentare. Diritto all'Educazione secondo Principi Religiosi e Morali: Garantire alle famiglie il diritto di educare i propri figli secondo i principi religiosi e morali scelti, con la possibilità di proteggerli dall'indottrinamento statale, specialmente riguardo all'ideologia di genere.

La raccolta firme è aperta a tutti i cittadini maggiorenni aventi diritto di voto, fino al 30 giugno 2024. Inoltre, l'organizzazione sarà presente sul territorio per facilitare la partecipazione:

Lunedì 15 Aprile 2024 a Chatillon: Dalle ore 8.00 alle ore 13.00, zona mercato.

Dalle ore 8.00 alle ore 13.00, zona mercato. Sabato 20 Aprile 2024 ad Aosta: Dalle ore 9.00 alle 12.30 in via Vevey (davanti all'entrata ovest del mercato coperto) e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 in Place des Franchises.

Valle d'Aosta Futura esprime gratitudine a tutti coloro che hanno già aderito con la propria firma e che continuano a sostenere l'iniziativa.

Questo sforzo di democrazia diretta si basa sugli articoli 1 e 71 della Costituzione italiana, che attribuiscono al popolo il potere di iniziativa legislativa e sottolineano la sovranità popolare come fondamento della Repubblica. L'obiettivo è reagire, resistere e difendere le regole di democrazia, influenzando l'attività legislativa per costruire una società basata sulla responsabilità individuale, anziché sul controllo governativo.