Di Veronica Giacometti

Papa Francesco presiede in Piazza San Pietro la solenne celebrazione liturgica della Domenica delle Palme e della Passione del Signore. Successivamente con i fedeli presenti recita la Preghiera dell’Angelus in una piazza San Pietro ornata di palme di ulivo.

Il Papa presiede la lunga Messa in cui si proclama la Passione di Nostro Signore secondo Marco e salta l’omelia, si va dunque direttamente al Credo e alla preghiera dei fedeli, dopo un minuto di silenzio, e alla fine della Messa recita l’Angelus., Secondo la Gendarmeria vaticana erano presenti in Piazza San Pietro per la celebrazione della Domenica delle Palme e la recita dell'Angelus circa 60 mila fedeli. Il rito di oggi apre ufficialmente la Settimana Santa.

Prima della preghiera dell’Angelus il Papa esprime la sua vicinanza ad una comunità in Colombia in cui alcuni giorni fa sono stati assassinati una giovane donna e un ragazzo. Questa comunità nel 2018 è stata premiata come esempio di impegno per l’ economia solidale.

Poi il Papa assicura la sua preghiera per le vittime del “vile attentato terroristico a Mosca che il Signore li accolga nella sua pace e conforti le loro famiglie converta il cuore di chi quanto organizzano queste azioni disumane che offendono Dio il quale ha comandato non ucciderai".Ad oggi sono 133 i morti nella strage rivendicata dall'Isis.

“Gesù è entrato in Gerusalemme come re umile e pacifico apriamo a lui i nostri cuori solo Lui ci può liberare dall’odio e dalla violenza, perché Lui è misericordia e perdono peccati. Preghiamo per tutti quelli che soffrono a causa della guerra, penso alla martoriata Ucraina, dove tantissima gente si trova senza elettricità a causa degli attacchi alle infrastrutture che comportano il rischio di una catastrofe umanitaria. Per favore non dimentichiamo la martoriata Ucraina e pensiamo così a Gaza che soffre tanto”, l’ultimo pensiero del Papa.