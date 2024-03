Almanach de mardi26 mars saint Emmanuel

LE MESSAGER RICORDA saint Emmanuel

La Chiesa celebra Santi Emanuele, Quadrato e Teodosio Martiri in Anatolia

La loro vicenda si svolge in Anatolia in un tempo imprecisato, presumibilmente nel III secolo. I Sinassari bizantini li definiscono "orientali" e narrano la loro eroica scelta di fede: spinti dall'esempio dei cristiani martirizzati, si presentarono spontaneamente al governatore professandosi cristiani, subendo per questo arresto, torture e decapitazione. Un Menologio offre dettagli più specifici: Quadrato era vescovo di una sede ignota, scacciato dai pagani e minacciato di morte per il suo apostolato. Incarcerato e torturato, non rinnegò la sua fede e fu decapitato. Emanuele e Teodosio, testimoni della sua fermezza, decisero di seguirne l'esempio, presentandosi al governatore per difenderlo e professandosi cristiani, ottenendo in cambio la stessa sorte del loro vescovo.

