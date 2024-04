ÉVANGILE DE DIMANCHE: UNIS AU CHRIST COMME LE SARMENT À LA VIGNE POUR PRODUIRE TANT DE FRUIT

Après l'allégorie du bon pasteur du dimanche dernier, Jésus nous offre aujourd'hui une autre image liée à son identité, celle de la vigne. Cette image exprime la dimension relationnelle du Père et du Fils qui oriente notre rapport avec Jésus et la communauté. Le fils de Dieu dit à ses disciples: "Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron". Quel est l'arrière fond de cette allégorie de la vigne? Quel est le sens éclésiologique de cette image? Comment l'allégorie nous aide à orienter notre existence humaine et chrétienne? Analysons d'abord l'arrière fond de l'allégorie dans l'ancienne alliance pour comprendre davantage le discours de Jésus.

1. LE SYMBOLE DE LA VIGNE DANS L'ANCIEN TESTAMENT

Cette allégorie du vigneron, de la vigne et du sarment est une reprise de la formule de l'alliance scellée entre Dieu et son peuple. Nous lisons dans le livre de l'Exode la synthèse de ce contrat d'appartenance réciproque en ces mots: "Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, je vous tiendrai pour mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi"(Ex19,5). La condition pour rester dans cette relation réciproque est la fidélité à l'alliance du Père. Le Cantique des cantiques exprime cette alliance sous forme de déclaration d'amour. Dieu dit: "Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi"(Ct6,3).



Qu' est-ce qui arrive quand l'homme refuse ce lien d'amour? Le psalmiste répond:

"En Egypte, il y avait une vigne, Tu l'as enlevée de ce pays, tu as chassé d'autres peuples pour la replanter. Tu as préparé le sol devant elle, elle a enfoncé ses racines dans la terre et elle a occupé tout le pays. Pourquoi as-tu cassé sa clôture? Tous les passants volent ses grappes. Le sanglier de la fôret la détruit et les bêtes des champs la magent. Dieu de l'univers, reviens vers nous! Prends soin de cette vigne. Protège ce que tu as toi-même planté, ce peuple que tu as rendu fort"(Ps79,9-16).

Le psaume nous invite à rester unis à Dieu comme le sarment à la vigne. En cas d'infidélité, le sanglier de forêt ravage nos grappes. Demeurons donc unis au Christ comme le sarment à la vigne et nous serons sauvés.



JÉSUS, LA VRAIE VIGNE

La vigne dans l'Ancien Testament est le peuple d'alliance. Avec le Nouveau Testament, le nouveau peuple est l'Église qui est la vigne. Jésus est la tête du corps, la tête de l'Église. Il est la vigne par excellence, car dit-il, "sans moi, vous ne pouvez rien faire"(sine me nihil potestis facere). Jésus met en garde le disciple qui, ayant vu les merveilles de Dieu, décide de s'écarter de cette alliance d'amour. Il nous dit:

"Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage".



Les destinataires de ce discours ne sont pas dans un premier temps la foule, mais un groupe très réduit de disciples qui annoncera cette bonne nouvelle au monde entier. Jésus nous montre que notre union avec lui est une participation à l'union trinitaire. Le Père est le Vigneron, le Fils est la vigne et l'Esprit Saint est la lymphe invisible qui traverse le tronc jusqu'à la dernière feuille du rameau. C'est l'action de l'Esprit Saint qui donne aussi la vitalité à l'Église du Seigneur. La première lecture dit qu'avec la prédication de Paul, l'Église était en paix, se construisait et marchait dans la crainte du Seigneur, se multipliait à travers le réconfort de l'Esprit saint. Le fruit de l'union du sarment à la vigne est l'amour concret en vérité et par des actes. Qui demeure en Dieu est celui qui garde ses commandements. Nous en sommes capables, car "Dieu nous a donné part à son Esprit"(1Jn3,24).



LA MATURITÉ DU CHRÉTIEN DANS LE MONDE

Jésus recommande tout disciple à "demeurez dans son amour".

Dans cet Évangile, le verbe "demeurer" vient 8fois. Demeurer en grec signifie "endusasthai" qui veut dire endosser, porter, habiller. Le verbe demeurer est riche de sens. Il est synonyme de "habiter" d'où tire l'origine d'autres verbes et substantifs comme "habituer, habiller, habit, habitat, habitude". Le terme latin "habitus" vient de ce verbe "habiter" qui signifie les dispositions de l'âme, l'habileté à faire le bien ou le mal. Saint Paul nous invite à nous "revêtir du Christ", à rayonner les habitudes du Christ.

Il est donc fondamental que le chrétien, petit rameau de la vigne, demeure en Jésus, pour réaliser sa vocation. L'unité de l'immanence à la transcendance engendre la descendance, comme le sarment unit à la vigne produit beaucoup de fruit. Si nous nous séparons de lui, nous devenons stériles. Nous errons hors du chemin et les sangliers de forêt ravagent ce qui nous reste. C'est donc pour notre bien de demeurer dans l'amour du Christ. Le verset 6 de cet Évangile exprime clairement cette lourde responsabilité. Le salut ou la perte est une affaire du coeur qui est le centre de la liberté et de la décision. Cependant, il faut distinguer l'abandon de la foi et la crise de la foi. Le refus conduit à la mort et la crise peut être la possibilité de la croissance.

Il y a des moments où la foi traverse des moments obscurs quand l'homme expérimente la nuit de l'être où nous sentons l'insupportable pesanteur du silence de Dieu. Dans ces moments, nous sommes tentés de rebrousser chemin pour reprendre nos anciennes habitudes. Cette période de crise n'est pas la mort du sarment. C'est plutôt la souffrance de la purification, pour produire de bons fruits. L'Église, corps mystique du Christ, a besoin de la purification régulière pour vérifier si elle est en syntonie avec le Maître.

L'allégorie ne manque pas aussi des implications politiques.

Dans notre monde marqué par tant d'inquiétude, de désolation, de violence, de peur, est-il possible de trouver la racine de cet empire du mal qui menace les rameaux de la vigne?



Nous l'avons déjà souligné, l'adhésion à l'alliance porte le peuple à la bénédiction, tandis que son refus conduit l'individu, le peuple à sa ruine. Si notre monde veut marcher sans Dieu et contre Dieu, si les responsables de la vigne du Seigneur se transforment en vignérons omicides afin de s'en approprier, alors vient le gâchis.

Les responsables politiques sont appelés à veiller, à prendre soin de la vigne que Dieu leur a confiée, en banissant tout comportement délétère et sauvage propre au sanglier de fôret qui la dévore sans pitié. Jésus veut interpeller aussi les futurs responsables de son Église à rester avec lui, s'ils veulent produire beaucoup de fruits qui demeurent pour la vie éternelle.

PRIÈRE POUR DEMEURER DANS L'AMOUR DU CHRIST

Donnes-nous Seigneur Jésus la grâce de contempler ton amour sur nous, afin de demeurer en toi, qui est la vraie vigne. Tu es la raison de notre espérance et de notre joie. Fais que nous acceptions la douleur de la purification que le Père nous impose, lui le Vigneron, pour que nous produisions de bon fruit de charité, de pardon, de justice et de paix.

Tu es la vigne, nous sommes tes sarments, garde-nous par la puissance de ton Esprit, dans ton amour. Sans fin nous chaterons pour toi des hymnes de louange. Vierge sainte, pose ton regard sur nous. Sois à nos côtés pour éviter de dérapper et de devenir des vignerons violents dans l'Église de ton fils bien aimé. Saint Joseph, toi qui as sû rester attaché au tronc de la vigne par ta fidélité et par ton assiduité au travail pour nourrir le Verbe éternel par lequel tu as été créé, prie pour nous. Amen.



Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera