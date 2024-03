Conferenza sul tema “Intelligenza Artificiale tra presente e futuro: ChatGPT e altri modelli linguistici”

L’Intelligenza Artificiale (IA) ha rivoluzionato numerosi settori, dalla medicina alla finanza, dalla produzione industriale alla creatività artistica. L'intervento offre un'introduzione all'Intelligenza Artificiale analizzando, in particolare, il funzionamento dei grandi modelli linguistici come ChatGPT. Gli algoritmi di intelligenza artificiale, infatti, si avvalgono di tecniche avanzate creando le connessioni tra una quantità di variabili che nessun umano sarebbe mai in grado di combinare e sviluppare. Saranno quindi presi in esame i meccanismi che consentono alle macchine di elaborare e generare linguaggio naturale e si vedrà come le tecnologie IA avanzate stanno diventando partner sempre più efficaci nel processo creativo generando contenuti originali e stimolando nuove idee. Nel corso dell’incontro verrà posta l’attenzione sui rischi e le opportunità associate all'uso diffuso di tali sistemi, evidenziando le sfide etiche e sociali insieme alle promesse di innovazione e progresso. In conclusione, l’Intelligenza Artificiale diventerà più intelligente di noi? Un’analisi critica sul potenziale trasformativo di questi strumenti nel plasmare il futuro dell'interazione umana e dell'accesso alla conoscenza.

Andrea Loreggia è un ricercatore appassionato nell'ambito dell'Intelligenza Artificiale. I suoi interessi di ricerca spaziano dalla scelta sociale all'apprendimento automatico ai sistemi cognitivi. I suoi studi sono dedicati alla progettazione e alla realizzazione di agenti artificiali in grado di rappresentare e ragionare con strutture di preferenza, principi etici e valori morali. Attualmente ricopre il ruolo di ricercatore presso l'Università di Brescia. E' co-fondatore del TRustworthy AI Lab (TRAIL), laboratorio interdipartimentale dell'Università di Brescia che mira a condurre ricerca nel campo dell’affidabilità e della trasparenza delle soluzioni di Intelligenza Artificiale, adottando un approccio di studio interdisciplinare. Partecipa come esperto in diversi gruppi internazionali, e Associate Editor della AI Magazine, la rivista dell'Associazione americana per il Progresso dell'Intelligenza Artificiale (AAAI). Partecipa attivamente al dibattito pubblico per la divulgazione e lo sviluppo sostenibile della tecnologia. È co-autore di numerosi articoli e capitoli di libri nell'ambito dell'IA. È co-inventore di un framework basato su tecniche di machine learning brevettato da IBM nel 2017.