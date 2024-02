Almanach de vendredi 2 fevrier Présentation de Jésus au temple

AGENDA VESCOVO DI AOSTA

Venerdì 2 febbraio

Vescovado – mattina

Udienze

Aosta, Chiesa parrocchiale di Sant’Anselmo – ore 18.00

S. Messa per la Giornata della Vita Consacrata

Sabato 3 febbraio

Vescovado – ore 9.30

Incontro con le Consacrate dell’Ordo Virginum

Domenica 4 febbraio

Priorato di Saint-Pierre – ore 11.00-16.00

Partecipazione all’Assemblea diocesana dell’Azione cattolica e S. Messa

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa per la Giornata nazionale per la vita

Lunedì 6 – venerdì 9 febbraio

Assisi / Convento Franciscanum

Esercizi spirituali del clero

Sabato 10 febbraio

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Chiesa parrocchiale di Porossan – ore 17.00

S. Messa e benedizione della targa a ricordo di don Quinto Vacquin

Domenica 11 febbraio

Santuario dell’Immacolata – ore 14.30

Rosario e S. Messa per la celebrazione diocesana

della Giornata del Malato

Lunedì 12 febbraio

Priorato di Saint-Pierre – ore 10.30

Incontro con padre Alberto Vaccaneo ofm capp

in vista della promozione in diocesi del corso “I dieci comandamenti”

Martedì 13 febbraio

Vescovado – mattino

Udienze

Vescovado – ore 15.00

Incontro con padre Gennaro Rosato

Provinciale dei Missionari Oblati di Maria Immacolata

Mercoledì 14 febbraio – Mercoledì delle Ceneri

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa e conferimento delle Ceneri

Giovedì 15 febbraio

Vescovado – mattino

Udienze

Seminario Maggiore – ore 21.00

Partecipazione all’incontro del MEIC

LE MESSAGER RICORDA Présentation de Jésus au temple

La Chiesa celebra Presentazione del Signore

La scena della Presentazione di Gesù al Tempio contiene un carattere "epico": in essa le generazioni s'incontrano e tutto esprime la grandezza del messaggio portato dal Figlio di Dio in mezzo agli uomini. Un gesto storico che trascende la storia e illumina il cuore del tempo degli uomini. In questo frammento di Vangelo, insomma, scorgiamo le vette verso cui è chiamato ogni battezzato e comprendiamo il vero senso della santità cristiana: saper condurre e offrire a Dio il mondo. E, proprio come fu per la Presentazione del Signore, anche la via della santità è fatta d'impegno, di ossequio alla tradizione ma anche di novità, di stravolgimento radicale dell'esistenza. Vivere così significa esprimere la trascendenza e quindi diventare testimoni in grado di affascinare e "convertire": perché il Vangelo non è solo "mito" è eroicità vissuta nel quotidiano.

Il sole sorge alle ore 7,57 e tramonta alle ore 17,30

“L'avarizia non è un peccato che riguarda solo le persone che possiedono ingenti patrimoni, ma un vizio trasversale, che spesso non ha nulla a che vedere con il saldo del conto corrente. È una malattia del cuore, non del portafogli” (Papa Francesco)”.