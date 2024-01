PREFI: Fleximan colpisce ancora: per i 39 milioni di automobilisti è il nuovo Supereroe…

Il giustiziere degli automobilisti vessati dagli autovelox è "Fleximan" che abbatte i pali dei rilevatori di velocità fissi soprattutto in Veneto e Piemonte.

Nel Nord Italia si stanno registrando da tempo una serie di attacchi mirati agli autovelox, quelli fissi situati ai bordi delle strade comunali e statali. L’artefice di questi abbattimenti si firma “Fleximan” ed ha abbattuto 8 autovelox tra Veneto, Lombardia e Piemonte. Fleximan è il nome di fantasia di colui che entra in azione di notte per abbattere gli autovelox, i rilevatori di velocità fissi tanto odiati dagli automobilisti. Lo strumento di lavoro è un frullino che utilizza un flessibile (un flex a batteria).

Fleximan

Fleximan è un personaggio misterioso, un uomo mascherato con aiutante complice che, dal maggio 2023, entra in azione di notte (solitamente dalle 1:00 alle 2:00) per abbattere gli autovelox. Il suo modus operandi è solitamente lo stesso: si avvicina all’autovelox di notte armato di strumenti da taglio e recide alla base il palo che lo sostiene, facendolo cadere a terra.

È diventato un’icona sui social network, dove è stato ribattezzato “il giustiziere degli automobilisti “. I suoi sostenitori lo considerano un eroe che combatte contro le ingiustizie degli autovelox, che secondo loro sono utilizzati per fare cassa alle spalle degli automobilisti onesti. I suoi detrattori, invece, lo accusano di vandalismo e di mettere a rischio la sicurezza stradale. Non si conosce la sua identità, né i suoi motivi. Le Forze dell’Ordine sono a caccia di Fleximan, ma finora non sono riuscite a identificarlo.

Autovelox abbattuti, dove sono installati

Il conto degli autovelox abbattuti in Italia e soprattutto nelle regioni settentrionali in poco tempo è salito a 15. Di seguito l’elenco dei casi più eclatanti:

18-19 maggio 2023: Fleximan è apparso per la prima volta in Veneto, a Bosaro (Rovigo), al chilometro 51 della Statale 16, disattivando il dispositivo attivato il 20 marzo.

29 maggio: un autovelox sulla Regionale 482 Altopolesana (ex Statale Ostigliese), a Baruchella (Rovigo), è stato preso di mira, attivato il 12 aprile.

19 luglio: nuovamente a Bosaro, il dispositivo appena ripristinato è stato mozzato, sfidando gli amministratori e indicando che poteva essere bersagliato ogni volta che veniva riattivato.

6 agosto: un dispositivo sulla Provinciale 46 a Mazzorno Destro (Rovigo), a Taglio di Po, è “caduto”.

2 novembre: secondo abbattimento dell’autovelox di Baruchella, rappresentando una seconda provocazione.

10-11 novembre: due colonnine per il controllo della velocità lungo la SS 337, posizionate in via Giovanni XXIII e in Piazza Ferrari a Druogno in Val Vigezzo, provincia del Verbano-Cusio-Ossola (FERMATO).

23 dicembre: dopo cinque “vittime” in provincia di Rovigo, due autovelox sulla Tangenziale di Asti (Piemonte) sono stati segati.

24-25 dicembre: Fleximan ha colpito nuovamente a Taglio di Po (Rovigo) durante la notte.

24 dicembre: nuovo “colpo” a Garzara (Corbola, Rovigo) sulla Regionale 495, ex Statale di Codigoro.

4 gennaio 2024: il primo abbattimento dell’anno, il decimo in totale, è avvenuto a Rosolina (Rovigo), sulla Romea, al chilometro 71,760.

9 gennaio: sul Passo Giau (Comune di Colle Santa Lucia, Belluno, ancora in Veneto), è stato abbattuto l’occhio elettronico più redditizio d’Italia, scatenando l’entusiasmo dei “tifosi” sui social.

13 gennaio: prima azione in Emilia-Romagna, nella Bassa Reggiana: un Tutor su un tratto di quattro chilometri della Cispadana, fra Boretto (Reggio Emilia) e l’ingresso del centro abitato di Gualtieri, è stato messo fuori uso.

14 gennaio: Fleximan è arrivato in Lombardia, a Cremona, e ha abbattuto l’autovelox di Martignana di Po.

19 gennaio: a Padova (Carceri), è stato disattivato un dispositivo lungo la Strada regionale 10.

21 gennaio: ritorno in Lombardia, nella provincia di Bergamo, per abbattere il palo dell’autovelox sulla Statale 42 ad Albano Sant’Alessandro.

26 gennaio 2024: Fleximan ha danneggiato anche l’autovelox a Ravenna situato in via Bellucci, lungo via Dismano, all’altezza di Osteria, in direzione di San Zaccaria.

27 gennaio 2024: Fleximan ha complito, questa volta a Castel Bolognese, nel Faentino (Ravenna)