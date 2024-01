HAPPY, LABRADOR TENERO, DIVERSAMENTE GIOVANE, CERCA casa

Fa freddo. Un box, se pur scaldato, non è una casa.

Happy ,13 anni. Sta affrontando l'ennesimo inverno senza una richiesta. Lui una casa l'ha avuta, ma è stato abbandonato da tutti..dal padrone, e da chi aveva promesso di aiutarlo. Un Cane meraviglioso, senza difficoltà gestonali, dolcissimo, ma come troppi, invisibile. Happy sta iniziando ad accusare il colpo di tanto freddo e umidità di anni sulle articolazioni. Nessuna lampada o coperta scalda come l'amore di una famiglia . Passano i giorni, i mesi, gli anni, e lui spera ancora in un abbraccio e qualcuno che con un collare nuovo apra quel box e dica: " andiamo a casa ".

Scegliete di fare un gesto d'amore in questo 2024. Adottate un cane adulto per una volta.

Informazioni 347 4345 242 oppure visitate la nostra pagina Facebook Gruppo Spillo o il nostro sito www.gruppospillo.com dove troverete tante foto e storie di tutti i nostri pelosi

Tutti hanno diritto ad un'occasione!!