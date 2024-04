Nati undici adorabili cuccioli di San Bernardo

A soli tre anni, la bella Haïka ha superato con successo il test di idoneità all’allevamento il 25 febbraio 2023 ed è così diventata femmina da riproduzione. Lei stessa era nata alla fondazione ed è la degna figlia di V’Barry du Grand St. Bernard, che nel 2023 si è aggiudicato il titolo di campione del mondo. Con il suo carattere gioioso e simpatico, Haïka mostra tratti di personalità eccellenti che, come auspichiamo, trasmetterà ai suoi piccoli. Manuel Gaillard, responsabile dell’allevamento della Fondation Barry, ha assistito al parto che non è andato come previsto e ricorda: «Quattro cuccioli sono nati naturalmente, per gli altri è stato subito necessario effettuare un taglio cesareo, cosa di per sé non insolita in un allevamento». Il parto è sempre un processo importante e delicato.



I primi giorni di vita dei cuccioli sono fondamentali per la loro sopravvivenza e il loro futuro benessere. L’intera squadra dei custodi della fondazione è mobilitata per prendersi cura dei neonati ininterrottamente, dando così sollievo alla madre. I piccoli, quattro maschi e sette femmine, riceveranno tutti un pedigree e avranno nomi che iniziano con la lettera «T». Per una felice coincidenza temporale, esattamente sette anni fa, proprio il 25 marzo, anche Zaskia du Grand St. Bernard diede alla luce al canile una cucciolata «T». Dal 2005 la fondazione si impegna a preservare e promuovere l’allevamento di questa razza. La salute, il carattere e la forma fisica dei cani sono al centro della strategia dell’allevamento che quest’anno accoglie la sua seconda cucciolata.



A partire dall’età di sei settimane e in base al loro sviluppo, i cuccioli potranno essere ammirati a Barryland a Martigny (VS). Fino al 6 maggio sarà possibile seguire l’evoluzione della cucciolata in canile grazie a una webcam che trasmette i loro primi passi in diretta sul nostro sito www.fondation-barry.ch.