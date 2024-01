Quando parliamo di catering matrimonio come facciamo in questo articolo parliamo di uno dei tanti servizi messi a disposizione dalle varie imprese di catering presenti sul territorio, che sono imprese sempre più conosciute, perché molte persone sanno che le stesse possono preparare dei buffet molto succulenti con varie pietanze prelibate, nel caso del matrimonio su richiesta della coppia e sulle famiglie delle due, famiglie che in genere partecipano all'organizzazione anche dal punto di vista del contributo economico.

Di certo quando una coppia deve organizzare un matrimonio sa benissimo che dovrà fare tantissime cose e ad esempio dovrà intanto scegliere la data cosa non scontata come può sembrare a prima vista, semplicemente perché le due parti potrebbero non essere d'accordo, o qualche membro delle due famiglie perché magari in quella data specifica non può partecipare.

Altra cosa molto importante, che dovrà valutare la coppia in questione, è il budget che ha a disposizione e lo dovrà fare giustamente prima di andare a parlare con le varie imprese di catering, oppure con la loro impresa di catering se già ne hanno una di riferimento.

Anche perché poi quel budget deve essere suddiviso tra le varie voci di spesa e quindi non solo per quanto riguarda il pagamento di questo buffet, ma anche eventualmente per il pagamento dell'affitto della location e sono sempre più coppie che prendono questa decisione di organizzare il ricevimento magari in un bel castello o in una villa con spazio verde e poi farsi portare a domicilio dalle imprese il buffet.

In ogni caso nello specifico stiamo parlando di un servizio di ristorazione e di distribuzione di cibo e bevande e teniamo presente che è un servizio che è nato moltissimi anni fa negli Stati Uniti e poi si è diffuso nelle altre nazioni Italia inclusa e tutti sappiamo che nel nostro Paese la parte gastronomica all’interno di un matrimonio è sempre importante.

Lo è perché noi possiamo anche divertirci all'interno di un ricevimento per un matrimonio, però se non ci piace quello che mangiamo perché non è di qualità non rimarremo completamente soddisfatti di quella giornata.

Dobbiamo scegliere un buffet in base alle preferenze culinarie degli invitati

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte chiaramente quando poi dovremo scegliere le pietanze che saranno incluse nel buffet del matrimonio e quindi dovremo confrontarci con gli chef dell'impresa di catering o con i rappresentanti della stessa sarebbe naturalmente importante cercare di capire quali sono le preferenze culinarie dei vari invitati senza trascurare nessuno.

Quando ci sono queste situazioni è chiaro che poi c'è il rischio che magari c'è una persona vegana e anche più di una e se noi abbiamo pensato ad un menù che prevede solo pietanze di carne e pesce è chiaro che quella persona sarà poco contenta quando se ne andrà.

Fare un mix di pietanze e cercando di non fare un minestrone come si suol dire è anche una delle caratteristiche e delle capacità che può avere un'impresa di catering che sia realmente esperta in questo settore.