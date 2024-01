Come dire addio ai capelli secchi e crespi: i migliori consigli

I capelli secchi e crespi sono una condizione piuttosto comune che si verifica quando manca il giusto grado di idratazione e di oli naturali nella struttura capillare. La causa è da imputarsi a una serie di fattori, tra cui l'eccessivo calore del phon e degli strumenti di styling, la sovraesposizione al sole e al freddo, nonché l'uso di prodotti aggressivi e chimicamente sensibilizzati per i capelli. Conoscere la struttura dei capelli secchi è importante per proteggerli e curarli in maniera efficace.

Per proteggere i capelli secchi e ripristinare l'idratazione, perciò, dobbiamo selezionare prodotti delicati che non limitino il secernere degli oli naturali ma soprattutto che non indeboliscano ulteriormente i capelli. Pertanto, andiamo alla ricerca di prodotti specifici e, in particolare, di un balsamo o uno shampoo professionale per capelli secchi e crespi.

Questi prodotti contengono nella formulazione interna degli ingredienti come una combinazione di oli idratanti, proteine e vitamine volti a nutrire e rinforzare la struttura capillare, partendo dalla sua formazione all’interno dei bulbi piliferi. Ciononostante, dovremo fare attenzione a non esagerare e limitare l'uso di strumenti per lo styling a caldo, come piastre e arricciacapelli, poiché il calore eccessivo tende a disidratare i capelli. Piuttosto, optiamo per metodi di styling senza calore o dotiamoci di uno spray termoprotettivo prima di usare strumenti caldi.

Quali sono le cause scatenanti nella disidratazione del capello?

La struttura dei capelli secchi è caratterizzata dae da superficie capillare alquanto ruvida e fragile. Difatti, quando le cuticole dei capelli sono danneggiate o sollevate, i capelli diventano più porosi e perdono la loro naturale elasticità, nonché l’intrinseca capacità di trattenere l'umidità.

Tale condizione porta a situazioni di secchezza, crespo e rottura. Anche il nucleo interno del capello, noto come corteccia, si indebolisce ed è soggetto a danni, i quali se non vengono bloccati in tempo possono amplificare la problematica fino a ridurre la produzione di nuovi bulbi. Inoltre, le ghiandole sebacee del cuoio capelluto potrebbero non produrre abbastanza oli naturali per idratare i capelli, aggravando la secchezza.

In questo caso, come abbiamo visto nei paragrafi di apertura dell'articolo, dobbiamo usare degli shampoo specifici per la cura quotidiana e limitare al minimo l’uso di strumenti a caldo. Tuttavia, anche i trattamenti regolari di condizionamento profondo vanno a reintegrare l'idratazione dei capelli secchi.

Si tratta di trattamenti mirati, i quali penetrano nel fusto del capello e forniscono un'intensa idratazione, lasciando quindi i capelli morbidi e maneggevoli. La soluzione così formulata va adattata almeno una volta a settimana, se si desidera ripristinare al più presto la morbidezza, l’elasticità e promuovere una crescita sana dei capelli.

Non dimentichiamo mai degli effetti negativi del sole e del freddo. Pertanto, proteggiamo con una cuffia o un berretto la chioma dai dannosi raggi UV del sole. In alternativa, possiamo spruzzare uno spray protettivo a base di olio naturale contro i raggi UV.

In caso di capelli secchi e crespi diamo priorità all’idratazione

Secchezza e crespo fanno apparire i capelli spenti, fragili e ingestibili. Per fortuna, esistono diversi trucchi per combattere con efficacia questi problemi.Si tratta di una linea completa di shampoo, balsamo e maschera che interagiscono per donare brillantezza, salute e vivacità al fusto del capello.

Un’altra soluzione consigliata dagli esperti dei capelli è quella di incorporare nella routine di cura quotidiana una serie di oli naturali. Quali? Per esempio, il cocco, l’argan e il jojoba, hanno numerosi benefici per nutrire e ammorbidire i capelli, sebbene agiscano in maniera differente in base alla tipologia del capello.

L'olio di cocco penetra nel fusto del capello, fornendo un'idratazione intensa alle ciocche secche e danneggiate. Vieppiù, contiene acidi grassi essenziali che prevengono la rottura. Inoltre, ha proprietà antimicrobiche destinate a proteggere il cuoio capelluto dalle infezioni.

L'olio di argan è un altro olio naturale benefico per i capelli secchi e crespi, poiché è ricco di antiossidanti, vitamine e acidi grassi che nutrono i follicoli piliferi e promuovono una crescita sana dei capelli. Aiuta anche a domare l'effetto crespo e a donare lucentezza ai capelli. Ma soprattutto vanta una consistenza leggera che lo rende adatto a tutti i tipi di capelli, compresi quelli fini e sottili, senza appesantirli.

L'olio di jojoba assomiglia al sebo, prodotto naturalmente dal nostro cuoio capelluto. Pertanto, è ottimo per bilanciare la produzione di olio, in quanto ripara i follicoli danneggiati e promuove un ambiente sano per il cuoio capelluto.

In conclusione, quando si ha a che fare con capelli secchi e crespi, è necessario dare priorità all'idratazione, domare il crespo e migliorare la salute generale dei capelli. Incorporando gli oli naturali nella propria routine di cura dei capelli, utilizzando dei prodotti specifici, limitando l’uso di strumenti a caldo, ed evitando gli agenti atmosferici avversi, è possibile ottenere capelli più morbidi, lisci e gestibili.