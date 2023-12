Da II Commissione: parere favorevole sulla disciplina delle tasse automobilistiche regionali

Il testo, presentato dalla Giunta il 30 novembre, si compone di quattordici articoli che rivedono le modalità gestionali delle tasse automobilistiche definite dalla legge regionale n. 9/2008 in attuazione della norma di attuazione dello Statuto speciale n. 13/2008 che ha trasferito le competenze alla Regione in materia di motorizzazione civile, e della norma di attuazione n. 184/2017 (in materia di coordinamento tra finanza regionale e statale) che ha ampliato la potestà legislativa della Regione in materia di tasse automobilistiche, estendendola anche alla disciplina del tributo stesso, entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale.

«Si tratta di un provvedimento di natura altamente tecnica - spiega il Presidente Antonino Malacrinò (FP-PD) - che contiamo di portare all'attenzione del Consiglio di mercoledì prossimo. Un atto che deriva anche dall’introduzione dell'obbligo, posto in capo alle pubbliche amministrazioni, di incassare tutte le entrate tramite la piattaforma "PagoPa".»