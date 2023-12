Al via l’edizione 2023/2024 di Sci…volare a scuola

Presentato alla stampa dagli Assessori regionali Luigi Bertschy (Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile), Giulio Grosjacques (Turismo, Sport e Commercio) e Jean-Pierre Guichardaz (Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali).

Nato nella stagione invernale 2019/2020, il progetto prevede: uno skipass destinato agli studenti under 18, a prezzo agevolato a 50€ (83€ con Zermatt) e una giornata sulla neve per la classe prima delle scuole secondarie di primo grado. Quest’ultima è in programma a partire dall’11 dicembre.

Il 54 per cento degli studenti coinvolti ha scelto lo sci nordico, in programma nelle stazioni di Flassin, Cogne, Saint-Barthélemy, Brusson, Torgnon e Valtournenche. Mentre gli altri ragazzi delle prime medie che hanno aderito al progetto scieranno sulle nevi di Pila, Estoul, Torgnon e Courmayeur.

Il Progetto Sci…volare a scuola è il frutto della sinergia tra Regione, Impianti a fune, Gestori piste di fondo e Maestri di sci e vede l’impegno trasversale dei tre Assessorati per un obiettivo comune: rendere più vicino e più accessibile il mondo dello sci e delle professioni della montagna ai ragazzi e avvicinare la scuola ad una disciplina che è volano dell’economia valdostana.

Il progetto volto all’avvicinamento al mondo dello sci e della neve per i giovani valdostani si affianca ad una iniziativa di skipass a prezzi promozionali per le piccole stazioni invernali rivolta anche agli adulti. Due sono le proposte:

Skipass per 6 giornate di sci e 1 lezione con maestro di sci a 100 euro

Skipass stagionale residenti con accesso illimitato nelle stazioni minori a 200 euro

Le stazioni di sci coinvolte nella promozione skipass sono quelle di Cogne, Crevacol, Rhêmes-Notre-Dame, Valgrisenche, Ollomont, Chamois, La Magdeleine, Antagnod, Brusson/Palasinaz, Gressoney-Saint-Jean e Champorcher.