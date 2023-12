Martedì 5 dicembre assemblea generale dei maestri di sci

Martedì 5 dicembre i maestri di sci della Valle d’Aosta si riuniranno al teatro Splendor di Aosta (ore 17,30) per l’assemblea generale, occasione per parlare di passato, presente e di prospettive per la stagione ormai alle porte.

Tra i punti all’ordine del giorno la relazione e l’approvazione del bilancio preventivo 2024 e la relazione del presidente dell’Associazione Valdostana Maestri Sci, Beppe Cuc. A chiudere il pomeriggio le premiazioni dei maestri di sci con 30 anni di servizio e la consegna dei diplomi ai neo professionisti di sci alpino.