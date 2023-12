Il Papa e la GMG di Lisbona. "Ricordo tutto, anche i pastéis de nata, buonissimi"

Veronica Giacometti

Questa mattina, in Aula Paolo VI, Papa Francesco ha ricevuto in Udienza i Membri del Comitato e della Fondazione Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona 2023.

Il Papa ha rivolto delle parole a braccio ai presenti e poi ha consegnato il discorso preparato per l'occasione. "Parlo spagnolo perché è più sicuro, più vicino al portoghese. L’italiano è più lontano - dice subito il Papa - Grazie per quello che avete fatto. La GMG, un nucleo di forte evangelizzazione, di gioia, dell'espressione giovanile. Dall'incontro di Lisbona porto con me una grandissima emozione".

Pensando a quei giorni di agosto il Papa menziona alcuni suoi ricordi. "Ho ancora il rosario della vecchia signora di 96 anni è ancora viva? domanda il Pontefice - Poi ricordo quella ragazza, 19 anni, con una grave malattia.... Ricordo tante persone semplici, tantissime. Ricordo anche i pastéis de nata, che sono buonissimi... Tante persone semplici che hanno offerto il loro lavoro. E ringrazio il cardinale Americo, gli piace che lo chiami padre Americo, Apprezzo tutto quello che ha fatto. È un cardinale speciale, Adesso non posso parlare molto, qualcuno leggerà quello che stavo per dirti".

E così si passa al discorso preparato. "Siete riusciti piuttosto a riportare al centro coloro che fino ad ora avevano vissuto ai margini. Non lasciate che nulla vada perduto di quella che è nata, cresciuta, sbocciata e fruttificata nelle vostre mani. Grazie a tutti! Che Dio vi ripaghi per il bene che avete fatto ai giovani e a me, alla città di Lisbona e a quanti, da ogni parte del mondo, hanno diretto lì i loro passi e il loro cuore", conclude il discorso.