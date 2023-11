MONTAGNA VDA: TOUR DES VILLAGES - PERLOZ

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

***************

Il progetto 'Monterosa Outdoor', è on-line, navigate nel sito e scaricate la APP.

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Questa settimana si va a PERLOZ.

TOUR DES VILLAGES

Percorso che, oltre a visitare il bel borgo di Perloz, ci consente di vedere diversi villaggi e tanti angoli interessanti.

La seconda parte della salita è particolarmente ripida e deve essere affrontata con calma.

Il percorso ci permette di valutare come l'uomo sia riuscito a ricavare terreni coltivabili costruendo piccoli terrazzamenti sul ripido versante.

Il tratto di mulattiera finale che raggiunge Breil è stato costruito cercando il miglior passaggio per superare una parete verticale di roccia.

In discesa possiamo vedere dall'esterno la ricostruzione di una vecchia scuola di villaggio.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini, tracciato GPS clicca qui:

https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/tour-des-villages/

#monterosaoutdoor