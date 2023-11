Al MAV vi aspetta un Natale all’insegna della manualità

Le festività natalizie si avvicinano e come ogni anno al MAV – Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione non possono mancare le attività dedicate alle famiglie. Il periodo del Natale è un momento magico per i più piccoli, è il tempo dell’attesa e l’occasione per passare del tempo insieme.

Dal 6 dicembre al 5 gennaio nella Falegnameria Didattica, un vero e proprio “atelier” artigianale a misura di bambino con banchi da lavoro, trapani, seghetti e martelli il museo propone tanti laboratori a tema natalizio offrendo alle famiglie occasioni per condividere la gioia della costruzione. Il programma delle attività prevede 17 appuntamenti tra laboratori con il legno e con lana in cui i bambini potranno creare presepi, decorazioni dell’albero, pupazzi di neve, angioletti, sciatori, slitte e befane.

I laboratori sono rivolti ai bambini dai 3 ai 12 anni, hanno un costo di 8€ a bambino con possibilità di abbonamento (40€ per 5 ingressi+1 omaggio).

Sabato 30 dicembre alle ore 17.00 è in programma anche uno spettacolo teatrale, sempre dedicato alle famiglie, dal titolo “(quasi) un canto di Natale” della compagnia Palinodie. Una magica fiaba natalizia che interseca le tradizioni e il leggendario della Valle d'Aosta con le classiche fiabe per una grande avventura ai piedi dell’albero. Alberi addobbati, vecchi avari e insensibili al Natale, spiriti buoni o forse spaventosi, queen delle nevi, rocce parlanti e nutcracker. Dove le montagne sono altissime e si aspetta sempre la neve, va in scena una fiaba d'inverno remix tra il Canto di Natale di Charles Dickens e le storie più famose della stagione più bella dell'anno.

Lo spettacolo teatrale è consigliato a partire dai 3 anni ed è compreso nel biglietto di ingresso al museo, ossia 5€ per gli adulti e 3€ per i bambini.

Ma la grande novità di questo Natale al MAV sono due atelier per adulti dedicati al fare artigianale. Domenica 10 dicembre dalle 14.30 alle 17.00 il museo ospita un laboratorio per conoscere da vicino la lavorazione artigianale del cuoio. Sotto la guida dell’artigiano Aldo Andres Villegas Castiglioni i corsisti apprendono le tecniche base per la lavorazione del cuoio e realizzano un piccolo astuccio. Il corso ha un costo di 22€ a persona (materiali e attrezzature inclusi) da pagare in loco direttamente all’artigiano.

Giovedì 4 gennaio dalle 14.00 alle 18.30 è in programma un laboratorio per avvicinarsi alla tecnica della scultura su legno. Sotto la guida dello scultore Peter Trojer i corsisti imparano ad usare gli scalpelli, sperimentano la manualità artigiana e realizzano un piccolo bassorilievo. Il corso ha un costo di 37€ a persona (materiali e attrezzature inclusi) da pagare in loco direttamente all’artigiano.

Tutte le attività sono a prenotazione obbligatoria all’indirizzo www.lartisana.vda.it/biglietti.

Naturalmente per tutto il periodo il museo, che espone e valorizza la tradizione artigianale valdostana, è visitabile dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 18.00 e dal 7 dicembre al 7 gennaio sarà allestita la tradizionale esposizione natalizia dedicata ai presepi.