I fedeli hanno partecipato all'apertura della Novena a Maria Immacolata

La Novena all'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, celebrata con devozione e fervore nel Santuario di Aosta, riveste un significato profondo e spirituale per i fedeli che si riuniscono per onorare la madre di Gesù.

A partire dal 29 novembre, in un clima di attesa e preparazione, i fedeli si uniscono per nove giorni di preghiera e riflessione. Attraverso questa Novena, si offre un tempo privilegiato per meditare sul mistero dell'Immacolata Concezione, l'evento straordinario in cui Maria fu preservata dal peccato originale fin dal suo concepimento.

Guidati dai Padei Oblati, custodi spirituali del santuario, i devoti si immergono nelle sacre scritture, nelle preghiere e nelle meditazioni che conducono alla celebrazione dell'8 dicembre, giorno in cui la Chiesa festeggia l'Immacolata Concezione di Maria.

Ogni giorno della Novena è un'opportunità per approfondire la relazione con Maria, chiedendo la sua intercessione, la sua protezione e imparando dalla sua vita di fede, umiltà e amore verso Dio. Si pregano le litanie, si recitano rosari e si partecipa alla messa, elevando le suppliche alla Madre di Gesù affinché interceda per noi presso Dio.

Nel Santuario di Aosta, questo periodo di preghiera è un'occasione di unione spirituale e di rinnovata devozione verso Maria Immacolata. I fedeli affollano il santuario, portando i loro cuori carichi di speranza, gratitudine e richieste, confidando nell'ascolto materno di Maria, che accoglie le suppliche dei suoi figli con amore e misericordia.

La Novena all'Immacolata Concezione è un momento di grazia e di rinnovamento interiore, in cui i devoti si avvicinano a Maria, riflettendo sul suo esempio di santità e aprendo i loro cuori alla luce e alla purezza che emana dalla Madre Immacolata.

In questo tempo speciale, ci si prepara spiritualmente per la solenne festa dell'Immacolata Concezione, celebrando con gioia e gratitudine il dono straordinario della Madonna, concepita senza peccato originale, e affidando a Lei le proprie preghiere, speranze e ringraziamenti.

Che la Novena all'Immacolata Concezione sia un'occasione di crescita spirituale, di rinnovata fede e di intima unione con Maria, la madre amorosa che guida i suoi figli verso il Figlio, Gesù Cristo, luce e salvezza del mondo. Amen.

Che la Novena all'Immacolata Concezione sia un momento speciale di preghiera e riflessione per te e per tutti coloro che partecipano a questa celebrazione!