Conto alla rovescia per il Matterhorn Cervino Speed Opening

Gli Assessori del Turismo, Sport e Commercio, Giulio Grosjacques, e dello Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, hanno effettuato oggi a Cime Bianche laghi un sopralluogo alle strutture e alla pista che ospiteranno dalla prossima settimana il Matterhorn Cervino Speed Opening con la Discesa Libera di Coppa del Mondo maschile l’11 e 12 novembre e il circuito femminile il 17 e 18 novembre. Erano presenti anche Federico Maquignaz, Presidente della Cervino spa e Marco Mosso, Vice Presidente del Comitato organizzatore.

“A pochi giorni dall’evento – spiegano gli Assessori Bertschy e Grosjacques – il comprensorio si sta preparando ad accogliere questo straordinario evento sportivo che promuoverà l’immagine di tutta la Valle d’Aosta. È in corso un grandissimo lavoro di preparazione che coinvolge moltissimi volontari che anche oggi erano presenti e operativi per preparare al meglio le piste e l’accoglienza. A loro, ai dipendenti della società Cervino, agli operatori economici, al Comitato organizzatore e a tutti i professionisti coinvolti esprimiamo, a nome di tutti coloro che credono nell’importanza di questo evento, il nostro più sentito ringraziamento”.