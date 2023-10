Intervento in corso ad Aosta, in viale della pace per allagamento presso la scuola Corrado Gex.

I vigili del fuoco del comando di Aosta sono sul posto con 4 unità e carro allagamento.

Aggiornamento

Lo stabile è stato dichiarato inagibile. L’allargamento ha interessato 4 stanze al piano terreno e i locali tecnici e di deposito nell’interrato. Intervento concluso. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono rientrate in caserma.