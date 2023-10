MONTAGNA VDA: LES GOILLES - HÔNE

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Il progetto 'Monterosa Outdoor', è on-line, navigate nel sito e scaricate la APP.

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Questa settimana si va a HÔNE.

LES GOILLES

Itinerario molto breve ma che visita le belle "goilles" (pozze d'acqua) del torrente Ayasse.

Sono visibili tre grandi pozze, ognuna con il proprio nome, nel senso di marcia proposto: Goille de Valieta, Goille de la Teua (“teua” equivale a “marmitta”, “roccia scavata”) e Goille dou Breh (il “breh” è la denominazione, nel patois di Hône di culla).

Le erosioni create dall’acqua nei secoli evidenziano la potenza del torrente Ayasse.

In alcuni tratti esistono delle passerelle che, specialmente se si hanno dei bambini, richiedono un minimo di attenzione.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini, tracciato GPS:

https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/les-goilles/

