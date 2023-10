Incentivi assunzioni programma GOL

Presso i Centri per l’impiego è possibile reperire l’elenco dei lavoratori ricadenti nell’incentivo GOL; l’assunzione di uno di questi soggetti può dare diritto ad un incentivo economico.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

-16.000€ per l’assunzione a tempo indeterminato e tempo pieno

-6.000€ per l’assunzione a tempo determinato (minimo 6 mesi) e tempo pieno

-per le assunzioni a part time (minimo 50% delle ore settimanali previste per il tempo pieno) gli importi di cui sopra verranno riproporzionati. Se l’orario aumenta nel periodo agevolato, il contributo non aumenta. Se l’orario diminuisce nel periodo agevolato anche il contributo diminuisce.

PRINCIPALI REQUISITI PER PARTECIPARE

-sede legale od operativa in Valle d’Aosta. Il lavoratore deve lavorare in Valle

-non essere ente o società a partecipazione pubblica diretta o indiretta

-DURC

RAPPORTI DI LAVORO AGEVOLABILI

-assunzioni a tempo determinato minimo 6 mesi (full time o part time almeno 50%) avvenute tra il 1/1/23 e il 30/11/24

-assunzioni a tempo indeterminato (full time o part time almeno 50%) avvenute tra il 1/1/23 e il 30/11/24

RAPPORTI NON AGEVOLABILI

-apprendisti

-lavoratori a chiamata

-dipendenti che hanno avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la stessa azienda nei 6 mesi precedenti

-familiari

IMPEGNI IN CASO DI AMMISSIONE ALL’INCENTIVO

-mantenere in forza il lavoratore per tutta la durata del contratto (se a tempo determinato)

-mantenere in forza il lavoratore per almeno 36 mesi (se a tempo indeterminato)

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE

-ogni azienda può chiedere al massimo 3 contributi per un importo massimo di 48000€

QUANDO E COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

-a partire dal 24/10/23

-domande accolte in ordine di arrivo

-SPID

-possibile delegare il professionista o un’altra persona alla presentazione

-marca da bollo virtuale di 16€

QUANDO VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO

-alla fine del contratto a tempo determinato

-dopo 36 mesi dall’assunzione a tempo indeterminato

-possibile erogazione anticipata dietro presentazione di una fideiussione

SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO

Solo per i contributi concessi per lavoratori dipendenti è possibile sostituire per massimo 2 volte il lavoratore entro 120gg dalla cessazione del lavoratore agevolato (non se è l’azienda a licenziarlo)

COME CHIEDERE L’ELENCO DEI LAVORATORI ISCRITTI AL PROGETTO GOL

Sul sito https://lavoro.regione.vda.it/imprese/servizi/ricerca-di-personale compilare l’apposita domanda di ricerca di personale avendo cura di inserire nel campo “profili professionali e numero di posti di lavoro offerti” la dicitura “Lavoratore GOL”