INCONTRO INFORMATIVO PREVENZIONE E SALUTE DELL'ANZIANO INVECCHIARE BENE ALLENARE LA MENTE

"Invecchiare bene è un aspetto cruciale della vita che spesso viene sottovalutato. Questo processo naturale ci offre l'opportunità di crescere, imparare e contribuire in modi nuovi ed evoluti alla società. Ecco perché I'importanza di invecchiare bene non può essere sottolineata abbastanza". La considerazione è di Pericle Calgaro, Presidente di 50&Più VdA, 1300 Soci circa, con la quale presenta il convegno sul tema: "PREVENZIONE E SALUTE DELL'ANZIANO - INVECCHIARE BENE - ALLENARE LA MENTE."

"50&Più Confcommercio" è un'Associazione o un gruppo specifico all'interno dell'organizzazione Confcommercio. Le organizzazioni locali o settoriali possono avere programmi e scopi specifici che variano in base alle esigenze delle imprese e delle comunità a cui servono. Invecchiare bene significa mantenere una buona salute fisica e mentale, adottare stili di vita sani, nutrirsi adeguatamente e mantenersi attivi.

Significa anche coltivare relazioni sociali forti e mantenere un senso di scopo nella vita. Quando invecchiamo bene, possiamo continuare a godere di una qualità di vita elevata, mantenere la nostra indipendenza e contribuire positivamente alla nostra comunità.

Oltre a questi aspetti pratici, invecchiare bene comporta anche una prospettiva mentale positiva. È un'opportunità per abbracciare la saggezza che solo gli anni possono portare. Ci consente di guardare al passato con gratitudine e al futuro con speranza.

L'esperienza acquisita nel corso degli anni diventa un tesoro da condividere con le generazioni più giovani, contribuendo così a costruire una società più ricca di conoscenza e comprensione.

Invecchiare bene è un impegno personale, ma anche una responsabilità collettiva. Dovremmo creare comunità inclusive e supportare gli anziani nella loro ricerca di un invecchiamento attivo e soddisfacente. Solo attraverso questa collaborazione possiamo garantire che ciascuno di noi possa invecchiare con dignità e gioia.

In conclusione, invecchiare bene è un obiettivo che dovremmo abbracciare con entusiasmo. Ci offre I'opportunità di vivere una vita significativa, piena di apprendimento e crescita continua. Non dovremmo mai sottovalutare il valore di invecchiare con grazia e vitalità, perché ogni fase della vita è un dono che dovremmo apprezzare e celebrare.

E di tutto questo se ne parlerà il 4 novembre2023, presso la Sala Congressi dell'Hotel Etoile du Nord a Sarre, dove l'Associazione

50&più Fenacom Valle d'Aosta organizza un incontro formativo straordinario dal titolo "PREVENZIONE E SALUTE DELL'ANZIANO - INVECCHIARE BENE _ ALI-ENARE LA MENTE."

Questo evento e stato ideato con l'obiettivo di sensibilizzare tutti noi sull'importanza cruciale di invecchiare bene. L'aumento del[a popolazione anziana rappresenta una sfida sempre più rilevante per la nostra società.

L'invecchiamento progressivo della popolazione è un dato di fatto, e nel 204i si prevede che gli ultraottantenni supereranno i 6 milioni, mentre gli ultranovantenni saranno circa un milione e mezzo. Questi numeri ci pongono di fronte a una responsabilità: garantire il benessere e l'assistenza necessari agli anziani.

Questo evento e rivolto a TUTTI i Soci di 50&Più della Valle d'Aosta ed ai loro familiari. Saranno presenti relatori esperti in materia:

Dott. Franz De La Pierre, uno specialista in Gerontologia e Geriatria, che ci condividerà preziose informazioni sull'invecchiamento sano e la salute degli anziani.

Dott. Giuseppe Ciancamerla, uno specialista in Cardiologia attivo all'Ospedale Parini fino al 2017. È anche il Presidente dell'Associazione "Les Amis du Coeur Valle d'Aosta" e di Conacuore. ll Dott. Ciancamerla condividerà il suo prezioso know-how sulla salute cardiovascolare negli anziani.

La partecipazione a questo importante incontro è gratuita ma limitata a 90 posti, quindi vi preghiamo di confermare la vostra presenza.

Potete farlo tramite WhatsApp al numero 349 9767264 (si prega di salvare il numero), telefonando ai numero 0165 45981 o inviando una mail a 50epiu.ao@50epiu.it.

Un aperitivo sarà offerto da 50&PlU'Valle d'Aosta alla conclusione dell'evento, offrendo l'opportunità di socializzare e condividere le vostre esperienze e domande con i relatori e gli altri partecipanti.

"Invecchiare bene è una sfida che dobbiamo affrontare con impegno e consapevolezza, e questo incontro formativo - conclude Calgaro - e un passo fondamentale verso una vita più sana e appagante per tutti noi e per le generazioni future. Vi aspettiamo numerosi il 4 novembre per imparare insieme come invecchiare con serenità e vitalità". E ancora: "invecchiare bene è un obiettivo che dovremmo abbracciare con entusiasmo. Ci offre l'opportunità di vivere una vita significativa, piena di apprendimento e crescita continua. Non dovremmo mai sottovalutare il valore di invecchiare con grazia e vitalità, perche ogni fase della vita e un dono che dovremmo apprezzare e celebrare”.