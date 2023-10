A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023 del decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy che attesta l’operatività del Registro telematico dei titolari effettivi, per gli enti iscritti nel Registro delle persone giuridiche di cui al d.P.R. 361/2000, vige l’obbligo della comunicazione al Registro imprese dei dati sul “Titolare Effettivo”, imposto dall’articolo 21 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (c.d. Decreto Antiriciclaggio).

Tali dati devono essere trasmessi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e l’istanza dovrà essere inviata per via telematica tramite la Comunicazione Unica all’ufficio del Registro imprese della Camera di Commercio e dovrà essere firmata esclusivamente in forma digitale (non è prevista la possibilità di delegare la sottoscrizione della comunicazione a un professionista).

Per informare sull’argomento, il sistema camerale, tramite Infocamere, organizza tre webinar gratuiti, tenuti tramite la piattaforma Zoom, dedicati alla prima comunicazione della titolarità effettiva, martedì 17 ottobre, lunedì 6 novembre e mercoledì 22 novembre 2023.

Per la relativa iscrizione si rimanda al link seguente:

https://www.ao.camcom.it/it/<wbr></wbr>eventi/webinar-comunicazione-<wbr></wbr>del-titolare-effettivo

Per ulteriori informazioni e per il servizio per la compilazione e l’invio telematico della pratica di comunicazione si rimanda al portale web: https://titolareeffettivo.<wbr></wbr>registroimprese.it/home e alla sezione del sito della Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales:

https://www.ao.camcom.it/it/<wbr></wbr>registroimprese/titolare-<wbr></wbr>effettivo.