Morto Gianfranco Fisanotti

Ni giorni scorsi, Gianfranco Fisanotti è scomparso all'età di 80 anni dopo una lunga battaglia contro una malattia. La sua vita è stata segnata da un profondo impegno nella promozione turistica e nell'ambito politico della Valle d'Aosta.

Gianfranco Fisanotti è stato una figura di spicco nella sua regione. Negli anni '60, ha servito come consigliere comunale ad Aosta, dimostrando fin da giovane un forte interesse per la politica locale.

La sua intuizione e la sua visione lo hanno portato a intraprendere un percorso straordinario nella promozione turistica della sua città natale.

Uno dei momenti chiave della sua carriera è stato il suo coinvolgimento nei primi anni 2000 come presidente dell'Azienda di Promozione Turistica di Aosta, dove ha contribuito in modo significativo a portare la promozione turistica della città sulla piattaforma di Internet, anticipando così una tendenza che avrebbe rivoluzionato il settore.

Negli ultimi vent'anni, Gianfranco Fisanotti ha ricoperto la carica di presidente di Unionturismo, consolidando ulteriormente il suo ruolo nel settore turistico regionale.

La sua leadership e il suo impegno in questa posizione hanno contribuito in modo significativo a promuovere la Valle d'Aosta come destinazione turistica di primo piano.

Oltre alla sua carriera nel turismo, Fisanotti è stato anche un appassionato sostenitore dell'autonomia valdostana. Ha recentemente pubblicato un libro sull'argomento, dimostrando il suo impegno duraturo per la sua regione e le sue convinzioni autonomiste.

Gianfranco Fisanotti è stato riconosciuto come un politico fine ed arguto, sempre in prima linea nelle questioni politiche della Valle d'Aosta. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità e il mondo politico locale, ma il suo lascito di impegno e dedizione continuerà a ispirare le generazioni future.