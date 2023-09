MONTAGNA VDA: PUNTA CRESSA / BEC DI NONA - LILLIANES

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Il progetto 'Monterosa Outdoor', è on-line, navigate nel sito e scaricate la APP.

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Questa settimana si va a LILLIANES.

PUNTA CRESSA / BEC DI NONA

Il tratto finale percorre il panoramico crestone che separa la Valle d'Aosta dal Canavese, nelle giornate luminose si può ammirare la pianura padana sino a Torino e alla Basilica di Superga.

In salita vedremo le tre vasche di pietra del Truc con il suo canale di adduzione delle acque costruito con pietre scavate.

Il tratto di sentiero dopo il Truc verso Panteyon è poco visibile, stessa condizione anche al ritorno da Panteyon alla strada rurale.

Per essere più tranquilli è meglio non effettuare la visita nel periodo estivo in cui l'alpeggio è utilizzato.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini, tracciato GPS:

https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/punta-cressa-bec-di-nona/