Collegamento in diretta con Giorgia Meloni

Ad un anno dalle elezioni politiche che hanno portato la nostra Giorgia Meloni a diventare Presidente del Consiglio Fratelli d’Italia ha organizzato a livello nazionale su iniziativa dei Gruppi parlamentari di Senato e Camera una serie di incontri sul territorio per raccontare quanto eseguito negli 11 mesi dall’insediamento del governo di centrodestra.

In Valle D’Aosta, così come in contemporanea avverrà in tutte le regioni, l’appuntamento, aperto a tutti, è fissato domenica 24 settembre presso l’Hotel Etoile du Nord a Sarre dove alle ore 11 si collegherà in diretta da Roma il nostro Presidente Giorgia Meloni per parlare dei punti più importanti finora eseguiti dal suo governo e soprattutto delineare i progetti successivi, con le priorità e i relativi tempi di esecuzione, per i prossimi 4 anni.

In tale occasione, naturalmente, il Presidente del Consiglio che è reduce dai recenti incontri avvenuti a Lampedusa con il Presidente della Commissione europea Von der Leyen e a New York presso l’Assemblea ONU, avrà modo di aggiornare i presenti sugli sviluppi dei principali temi di attualità, primo fra tutti ma non solo, quello riguardante il problema dell’immigrazione dalle coste africane.

Dopo l’intervento del Presidente Giorgia Meloni che sarà preceduto dai saluti e da un breve aggiornamento sulla politica locale alla vigilia della ripresa dei lavori del consiglio regionale da parte del coordinatore regionale di Fdi Alberto Zucchi, la giornata proseguirà nel pomeriggio con gli interventi del Presidente dei Senatori di Fdi Sen. Lucio Malan, dal capodelegazione al Parlamento europeo Fdi - ECR On. Carlo Fidanza e dal Vice capogruppo alla Camera On. Augusta Montaruli.

La presenza congiunta di tali esponenti ai vertici dei rispettivi gruppi parlamentari che si alterneranno sul palco dei relatori per approfondire i temi oggetto dell’incontro e per incontrare i militanti e i simpatizzanti di FdI e di Giorgia Meloni testimonia l’attenzione e il rispetto alla Valle d’Aosta del nostro Partito.

Fratelli d'Italia VdA