Sacerdote cinese condannato per "frode": non riconosce la Chiesa sancita dallo Stato

Padre Joseph Yang Xiaoming della diocesi di Wenzhou, nello Zhejiang (Cina), a sud di Shanghai, è stato condannato per violazione della legge dopo essersi rifiutato di registrarsi presso l'Associazione patriottica cattolica cinese (CCPA), riconosciuta dallo Stato.

Le sanzioni amministrative imposte dal tribunale a Yang includono "la cessazione delle sue attività [sacerdotali], la confisca dei proventi illegali di 28.473,33 yuan (3.913 dollari) e una multa di 1.526,67 yuan (210 dollari)", ha riferito UCA News. Nel maggio 2021, poco dopo la sua ordinazione, l'Ufficio affari religiosi del distretto di Longwan ha avviato un procedimento legale contro Yang.

Secondo quanto riferito, Yang ha contestato le accuse presentando in tribunale un certificato di ordinazione valido "rilasciato dal vescovo di Wenzhou e dall'Ufficio per gli affari religiosi del distretto di Longwan", e "il governo del distretto di Longwan... ha riconosciuto l'autenticità del documento in tribunale, riconoscendo così che è stato ordinato secondo le regole della Chiesa cattolica".

Secondo AsiaNews, Yang Xiaoming, 33 anni, è nato a Longwan, un distretto della città di Wenzhou, nella provincia di Zhejiang. È stato ordinato nel 2020 dal vescovo Peter Shao Zhumin.

ZHumin è stato nominato vescovo coadiutore della diocesi di Yongjia nel 2011 e vescovo della diocesi nel 2016, entrambe le volte con un mandato papale; tuttavia non è stato approvato dalla CCPA. Zhumin si è ripetutamente rifiutato di riconoscere la CCPA e, a sua volta, è stato detenuto più volte, l'ultima il 18 febbraio. Non ci sono stati aggiornamenti sul suo stato o sulla sua sorte, ha riferito ChinaAid.

Un articolo CNA racconta di questo particolare momento in Cina. Negli ultimi cinque anni si è assistito a un'accelerazione della centralizzazione della supervisione governativa sulle attività religiose in Cina. Nel 2018 l'Amministrazione nazionale per gli affari religiosi (ANR), precedentemente nota come SARA, è stata posta sotto il Dipartimento del lavoro del Fronte unito (UFWD), che è sotto il diretto controllo del Comitato centrale del Partito.

Nel dicembre 2019 sono state pubblicate le Misure amministrative per i gruppi religiosi, entrate in vigore il 1° febbraio 2020. Questo documento di 41 articoli ha emanato disposizioni più severe per l'espressione religiosa, imponendo nuove regole sulla struttura, la funzione e la supervisione amministrativa dei gruppi religiosi.

Secondo una traduzione in inglese del documento fornita da Bitter Winter, una rivista sulla libertà religiosa e i diritti umani, l'articolo 3 afferma: "Senza l'approvazione del dipartimento degli affari religiosi del governo del popolo o la registrazione presso il dipartimento degli affari civili del governo del popolo, non sono consentite attività religiose a nome di organizzazioni religiose".

L'articolo 17, che riguarda la condotta e il ruolo del clero, afferma che i membri del clero devono attenersi alle direttive del Partito Comunista Cinese.

"Le organizzazioni religiose devono pubblicizzare le linee guida e le politiche del Partito Comunista Cinese, le leggi, i regolamenti e le norme nazionali al clero e ai cittadini religiosi, al fine di istruire e indirizzare il clero e i cittadini religiosi a sostenere il governo del Partito Comunista Cinese, a sostenere il sistema socialista, a seguire il percorso del socialismo con caratteristiche cinesi, a rispettare le leggi, i regolamenti, le norme e le politiche, a trattare correttamente il rapporto tra le leggi statali e le norme religiose, e a rafforzare la loro coscienza nazionale, la coscienza dello stato di diritto e la coscienza del proprio dovere di cittadino", si legge nel documento.

Nel 2021 il SARA ha emanato un altro nuovo regolamento che limita ulteriormente la libertà dei gruppi religiosi: le Misure sulla gestione del clero religioso. Questa legge ha implementato un controllo ancora più severo e linee guida per il clero, imponendo maggiori sanzioni. L'articolo 3 ribadisce la necessità per il clero di essere leale e di "aderire alla direzione della sinizzazione della religione in Cina, operare per mantenere l'unità nazionale, l'armonia religiosa e la stabilità sociale".

Il regolamento prosegue introducendo due elementi di novità. Il primo è contenuto nell'articolo 8, che recita: "Il clero religioso, quando pubblica informazioni religiose su Internet, deve rispettare le disposizioni pertinenti delle norme nazionali in materia di informazioni su Internet".

E poi, in quella che è considerata la sua caratteristica più perniciosa, l'articolo 33 afferma che: "L'Amministrazione statale degli affari religiosi deve stabilire un database del clero religioso, i dipartimenti del governo popolare locale degli affari religiosi devono fornire e aggiornare le informazioni di base del clero religioso, compresi i premi e le punizioni, la cancellazione dei record e altre informazioni".

Il 23 maggio è stato finalmente lanciato il database del clero cattolico. La registrazione è obbligatoria e se un membro del clero viene trovato colpevole di aver violato una qualsiasi delle regole, la sua appartenenza ufficiale può essere cancellata e le funzioni religiose sospese.

Mentre i funzionari governativi sostengono che il database è stato creato per reprimere i chierici fraudolenti, il caso di padre Yang rivela che si tratta di un pretesto per costringere i chierici ostinati a registrarsi presso enti religiosi autorizzati dallo Stato - è un'applicazione concreta delle 2021 Misure sulla gestione del clero religioso.

L'arresto di Yang è l'ultimo esempio dell'attacco del governo al clero cattolico e mette in luce una più ampia preoccupazione per la traiettoria della libertà religiosa in Cina. (fonte Aci Stampa)