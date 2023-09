Almanach de mercredi 13 septembre saint Jean Chrysostome

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 12 e mercoledì 13 settembre

Santuario di Oropa

Assemblea della Conferenza Episcopale Piemontese

Giovedì 14 settembre

Curia Vescovile – ore 15.00

Prima riunione del nuovo Consiglio diocesano per gli affari economici

Seminario Maggiore – ore 18.00

Riunione degli uffici pastorali diocesani

Sabato 16 settembre

Chiesa parrocchiale di Villeneuve – ore 18.30

Santa Messa di inizio dell’unità parrocchiale di Aymavilles, Cogne e Villeneuve

e per l’ingresso di don Renato Roux nella Parrocchia di Villeneuve

Domenica 17 settembre

Chiesa parrocchiale di Arvier – ore 10.00

Santa Messa di inizio dell’unità parrocchiale di Arvier, Avise e Valgrisenche

e per l’ingresso del Parroco, don Antonio Leonetti

Cattedrale – ore 15.00

S. Messa per l’Ordinazione diaconale di Giulio Cumino, Domenico D’Imperio, Michelangelo Furfaro, Bruno Genestreti, Massimo Ratto e Daniele Rivetto

Lunedì 18 settembre

Priorato di Saint-Pierre – mattino

Due Giorni” del clero all’inizio dell’Anno Pastorale

Priorato di Saint-Pierre – pomeriggio

Riunione gruppo rielaborazione materiale del mattino

LE MESSAGER RICORDA saint Jean Chrysostome

La Chiesa celebra il Santissimo Nome di Maria

La devozione al nome di Maria nacque in epoca medievale, insieme a quella per il nome di Gesù. La festa liturgica fu introdotta in tutta la Chiesa occidentale dal Beato Innocenzo XI dopo la vittoria sui Turchi a Vienna, avvenuta il 12 settembre 1683. Il nome nella Bibbia indica l’identità e la missione di una persona. Ora, se il nome di Maria è forse di origine egiziana, esso contiene la radice del verbo «amare». Ella è dunque l’Amata in cui non vi è difetto (cf. Ct 4, 7), «piena di grazia », come la chiama l’angelo Gabriele (Lc ı, 28). Maria è pertanto l’immagine e la primizia della Chiesa, sposa che la grazia di Dio ha trasformato da “non-amata” in “amata” (cf. Os ı, 6; 2, 3).

Il sole sorge alle ore 7,02 e tramonta alle ore 19,52

“La politica è più nobile dell’apparire, del marketing, di varie forme di maquillage mediatico; il buon politico dovrebbe assumere come suo primo impegno quello di eliminare effettivamente la fame”. (Papa Francesco)”.